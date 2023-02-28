Ипотека в Краснодарском крае: брать сейчас или подождать

Эксперты спрогнозировали главные тенденции рынка недвижимости и банковского сектора на Кубани Фото: Архив "КП"

Покупай жилье сейчас, плати потом – система, которая позволяет решать жилищные проблемы миллионов семей в России. В стране нового времени все хотят быть собственниками, а не квартирантами.

Когда ЦБ повысил ключевую ставку до 20 процентов в феврале прошлого года, эта модель испытала проверку на прочность. Вслед за ключевой ставкой ожидаемо взлетели проценты по ипотеке.

К счастью, летом ключевая ставка снизилась до рекордных 9,5 процентов, обновляя показатели четырежды. Ипотека снова начала дешеветь.

Более того, снизилась по льготным программам до минимума — с 9% до 7% годовых. Тогда аналитики сделали смелые прогнозы о дальнейшем снижении ставок. Потенциальные покупатели жилья замерли в ожидании: стоит все-таки брать ипотеку сейчас или есть смысл ждать аттракциона невиданной щедрости от банков и застройщиков?!

В рамках дискуссионного клуба, организованного «КП»-Кубань», эксперты спрогнозировали главные тенденции рынка недвижимости и банковского сектора в Краснодарском крае в этом году.

Тамара Остроух,​ начальник отдела по развитию партнерского канала продаж АО «Россельхозбанк» Фото: Архив "КП"

Тамара Остроух – начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала Россельхозбанка:

- Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе комплексного развития сельских территорий, задачами которой стало развитие села, предложив квалифицированным кадрам сельскую ипотеку. Такая ипотека сразу стала популярной. Менее чем за два года более 1,5 тыс. жителей Республики Адыгея и Краснодарского края приобрели с помощью сельской ипотеки от РСХБ жилье на общую сумму более 2,5 млрд рублей. В августе 2022 года она стала бессрочной.

Сейчас жители в рамках сельской ипотеки могут получить кредит до трех миллионов рублей на срок до 25 лет по льготной ставке до 3% годовых. Вместе с тем условиями программы предусмотрена возможность получить два ипотечных займа на один объект, если заявки подадут оба супруга.

Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. В Краснодарском крае утвержден список из 1375 населенных пунктов. Сейчас в топ-5 по выдачам сельской ипотеки входят Динской, Северский, Белореченский, Усть-Лабинский, Староминской и Кущевский районы.

Оформить сельскую ипотеку можно только один раз. Заемщиком по этой программе может быть любой россиянин. Требований к возрасту, семейному положению, месту жительства нет.

Главное и единственное обязательное условие заключается в целевом назначении кредита, который можно потратить на покупку готового дома в сельской местности, земельного участка под строительство дома или недостроенного дома. При этом по новым правилам «возраст» приобретаемого объекта должен быть не старше 5 лет при покупке у физического лица и 3 года при покупке у юридического лица или ИП.

В качестве первоначального взноса необходимо внести минимум 10% от стоимости приобретаемого объекта. На него можно потратить в том числе средства материнского капитала.

Светлана Каспийцева, руководитель Центра ипотечного кредитования Альфа-Банка Фото: Архив "КП"

Светлана Каспийцева - руководитель Центра ипотечного кредитования Альфа-Банка:

- Субсидированная ставка по ипотеке была флагманским ипотечным продуктом в Краснодарском крае. Наш банк не исключение. Ставки доходили до 0,01 процента. Этот продукт пользовался большим спросом. Но эта программа постепенно уходит в историю. Минимальная ставка по этой ипотечной программе составляет сейчас не ниже 3 процентов. И тенденции таковы, что эта ставка будет повышаться, теряя свое первоначальное преимущество перед другими льготными программами.

Рынок новостроек по-прежнему находится в более выгодном положении с точки зрения действия ипотечных программ. На новое жилье распространяются все государственные льготные программы (ипотека с господдержкой на новостройки, семейная ипотека и тд.). Ставки по ним сегодня находятся на уровне 2–6–8% годовых в зависимости от программы. В целом ипотечные ставки на новостройки сегодня сопоставимы с докризисными показателями.

На вторичном рынке жилья нет таких льготных программ, и, соответственно, ставки здесь выше. Если на новостройку можно взять ипотеку под 7% и даже ниже, то на вторичке жилищные кредиты выдаются по ставкам от 10,5% годовых. О необходимости снижения ставок на вторичном рынке говорят на самом высоком уровне. И не исключено, что вскоре именно в этом секторе нас ждут изменения.

В любом случае, наш однозначный ответ: если вы хотите решить жилищные проблемы, берите ипотеку сейчас. Что касается покупки недвижимости по ипотеке в целях инвестиций, то тут надо крепко подумать, стоит ли игра свеч.

Елена Заспина,​ региональный Директор, руководитель ипотечного центра «Национальная Фабрика Ипотеки» в Краснодаре Фото: Архив "КП"

Елена Заспина, региональный директор, руководитель ипотечного центра «Национальная Фабрика Ипотеки» в Краснодаре:

- Быстроменяющаяся конъюнктура рынка диктует свои правила и в ипотечном бизнесе. Повестка этого года будет формироваться с учетом двух направлений ипотечных программ: льготная ипотека и развитие залогового кредитования. При возможности снижения ставок на рынке во втором полугодии есть шансы на повторное развитие программ рефинансирования.

На сегодняшний день льготная ипотека в Краснодарском крае наиболее востребована. В прошлом году по данной программе был бум выдач, доля льготной ипотеки составила более 42% от общего количества сделок в регионе (Господдержка +семейная). Скорее всего, в 2023 году данная программа продолжит лидировать в доли ипотечного кредитования в крае. Продлят ли льготную ипотеку? Скорее всего - да. И это должна быть модернизированная программа с новыми опциями (увеличение лимита очень актуально для края, желательна опция «снижение ставки при покупке квартир большой площадью», и пр.).

Мы видим также рост спроса на залоговые кредиты и отмечаем как тренд. Такие кредиты позволяют получить деньги на разные цели под залог имеющейся квартиры. Как на ремонт, покупку земли и постройку своего дома, приобретение другой недвижимости, так и на цели развития собственного бизнеса.

Гульсина Шакова, руководитель ипотечного отдела ГК ТОЧНО Фото: Архив "КП"

Гульсина Шакова - руководитель ипотечного отдела ГК ТОЧНО:

- С января по март 2022 года у нас было небывалое количество сделок. Мы работали по субсидированной процентной ставке. Околонулевых ставок, конечно, не было, но мы спускали ставку по семейной ипотеке и по господдержке. И наплыв клиентов был невероятный. После февраля продажи упали, спроса не было. Но в мае, июне и июле продажи выровнялись. А осенью мы почувствовали подъем. Октябрь, ноябрь, декабрь торговали достаточно хорошо.

Что мы будем наблюдать в этом году? Господдержку нам сохранили. У нас есть три программы на рынке строительства. Это обычное строящее жилье – там ставки варьируются от 11 до 12 процентов. Но весь год мы работали только на субсидиях. Затем у нас есть господдержка для всех категорий граждан – ставка по ней сейчас базовая 8, ключевые банки дают 7,7. И есть семейная ипотека – ставка базовая 5,7-6 процентов. Соответственно, сейчас мы имеем возможность субсидировать и доснижать эти ставки.

Ипотека будет всегда. 90% сделок идет по ипотеке, люди все меньше хотят вносить наличные денежные средства, за исключением крупных игроков бизнеса. Ипотека будет существовать, но поменяется портрет клиента. Следом за портретом клиента меняемся и мы.

Мы уже не гонимся за объемами, не гонимся за квадратными метрами. Застройщик стал более интересен сам себе. Если мы берем жилой комплекс, то больше не строим там дом и просто участок, где дети могут поиграть, а ты что-то приобрести. Это будет дом, детский сад, школа, рабочие места, поликлиника. Мы уже закладываем проекты целого района города. Делаем так, чтобы человек в одном районе мог полностью проживать. Архитектура должна быть необычной, удивляющей. Ты берешь не просто квартиру, ты берешь новый уровень жизни.

Что касается вопроса, во что стоит вкладываться, когда приобретаешь недвижимость, то не надо гнаться за ценой. Нужно брать тот объект, который ты сможешь продать. Как правило, это уровень бизнес-класса – никогда он не будет дешеветь. Надо смотреть обязательно застройщика, в каком доме ты берешь. Если планируешь перепродать, это не должна быть какая-то крупная массовая застройка –должен быть индивидуальный продукт, который ты знаешь, что продашь. Если берешь для себя, тогда обязательно нужно брать квартиру большей площади, не нужно влезать в однокомнатную квартиру, если у тебя есть дети.

Каждый раз, когда ты берешь ипотеку, ты себя стимулируешь. Это к вопросу финансовой грамотности. Ты говоришь себе, что тебе ее нужно будет обязательно оплачивать, делать ремонт, ты должен сконцентрироваться на работе, должен улучшить свои навыки, чтобы в будущем суметь содержать это жилье. Когда ты этот уровень прошел, ты идешь уже дальше. Ты говоришь: я себе это позволил – могу и больше.