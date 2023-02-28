Бросил мальчика умирать. Суд над водителем, сбежавшим с места смертельной аварии на Кубани, вызвал на допрос следователя

Паше было 17 лет Фото: Личный архив

Суд в Темрюкском районе Краснодарского края отложил очередное заседание по делу о сбитом насмерть 17-летнем Павле Чубе. Председательствующий счел необходимым допросить в процессе следователя СК, занимавшегося выяснением всех деталей страшной трагедии.

- Его вызвали в суд, но следователь перевелся в другой отдел, поэтому требуется время, - сообщила "КП"-Кубань" сестра погибшего парня Ольга.

Напомним, родственники Павла наняли адвоката, чтобы добиться наказания для водителя, который ночью 20 июля прошлого года сбил парнишку и сбежал с места ДТП.

Мальчик умер в больнице от травм, а полицейские по камерам нашли того самого водителя - жителя Динского района 37-летнего Виталия Серикова.

Отпираться он не стал. К тому же повреждения на рабочей машине, в которой он в ту ночь вез несколько сот кроликов, свидетельствовали красноречивее любых слов. На "Пежо" были сильно разбиты бампер и зеркало заднего вида. Правда, ближе к заседанию суда Сериков поменял свои показания, выдвинув новую версию произошедшего. Якобы той ночью на улице Таманской он увидел не живого человека, а куклу, потому уехал и не оказал помощи пострадавшему.

К слову, в суд его дело ушло по "нетяжкой", как квалифицировала инстанция, статье Уголовного кодекса - оставление в опасности. Этот же аргумент использовал суд, когда отпустил Виталия Серикова под домашний арест.

Новое заседание, на которое Виталий Сериков приедет сам, назначено на 3 марта.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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