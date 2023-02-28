Фото мэрии Краснодара

Уже 1 марта на Кубани проверят систему оповещения на улицах. Подобные тренировки пройдут и в других регионах России.

Отмечается, что сирены в Краснодарском крае завоют в 10:00. Проверка будет длится ровно час – до 11:00. Об этом сообщает пресс-службе администрации региона.

Во время тестирования будет работать уличное радио и других средства оповещения. В том числе электронные сирены и громкоговорители.

Также во время тестов системы оповещения в Краснодарском крае будет «техническая проверка». Она намечена на 10:43. Тогда на Кубани временно прекратят вещание 10 федеральных телеканалов и радиостанции, включая «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».