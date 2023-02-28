Названы самые везучие имена россиян

Казино на Красной Поляне. Фото: пресс-служба игорной зоны

Большинство туристов приезжают в Сочи ради отдыха у моря или же прокатиться по склонам горнолыжных курортов. Но некоторые могут окунуться в атмосферу Лас-Вегаса и попытать удачу. Однако не все могут сорвать куш.

Как выяснилось, победа в казино зависит не только от навыков, но и от имени. В Сочи проанализировали базу данных гостей, которые чаще всего уходили с неплохим кушем из местного казино.

- Для статистики специалисты собрали данные победителей - гости, которые выигрывали в в казино и в зале игровых автоматов. Чаще всего фортуна благосклонна к гостям с именами Александр и Елена, - рассказали “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе игорной зоны.

А нейросеть даже сгенерировала среднестатистического победителя с именем Александр в возрасте 38 лет. Для генерации было использовано более 100 реальных фотографий победителей.

Среднестатистический победитель с именем Александр. Фото: пресс-служба игорной зоны

К слову, главным критерием для составления рейтинга самых удачливых мужских и женских имен, а также возраста победителей стал количественный показатель побед. Чаще всего фортуна улыбается Александрам, Сергея, Андреям. А что касается женщин, то куш срывают Елены, Натальи и Светланы.

- Интересно, что возраст победителей рейтинга примерно одинаковый: от 38 до 41 года, - отметили в пресс-службе игорной зоны.

Кроме того, совпадает и география места проживания счастливчиков. В ТОП-3 обладателей самых удачливых имен попали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.