Юрий БУРЛАЧКО: Ситуация в стране остается стабильной

Фото: пресс-служба ЗСК

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил первое с начала специальной военной операции Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Приоритетные вопросы

В своем выступлении глава государства коснулся проведения специальной военной операции, поддержке ее участников и их семей, социальной помощи жителям страны и новых регионов - Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин также отметил, что страны Запада, вводя против России все новые и новые пакеты санкций, пытались сломить ее экономику, однако она оказалась сильной и устояла. Нынешнюю ситуацию в экономике можно описать как стабильную. На ее поддержку направили более 1 трлн рублей.

Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко, который посетил Гостиный двор, где проходило выступление Владимира Путина, поделился своим мнением о речи главы государства.

- В послании к Федеральному Собранию президент четко обозначил круг вопросов, которые в ближайшее время будут являться приоритетом для всех уровней власти, озвучил позицию государства по дальнейшей реализации социальной политики, повышению обороноспособности России, развитию ее экономики, - уточнил Юрий Бурлачко.

Поддержка участников СВО

Одна из основных тем послания, как отметил председатель ЗСК, - специальная военная операция, а также поддержка ее участников и членов их семей. Залог победы не только сильная армия, но и надежный тыл.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что парламентарии предусмотрели внеочередное пленарное заседание для максимально оперативного рассмотрения законопроектов, в том числе и федеральных, которые касаются немедленного решения стратегических вопросов.

- На сессиях, в частности, уже поддержан ряд нормативных правовых актов, связанных с увеличением мер соцподдержки семьям участников СВО, их родителей и несовершеннолетних детей. Законодательное собрание ежемесячно оказывает гуманитарную и финансовую помощь республикам Донбасса, мобилизованным, добровольцам, тем, кто принимал участие в СВО и сейчас проходит на Кубани лечение или медицинскую реабилитацию, - уточнил Юрий Бурлачко.

Сильная экономика

Спикер регионального парламента отметил, что стабильного развития страны и роста экономики в том числе удалось добиться благодаря слаженной и оперативной работе властей федерального и регионального уровней.

Кроме того, ведется большая работа по реализации программ импортозамещения, помощи отдельным сферам экономики, социальной поддержки населения и многое другое.

- Значительно увеличились показатели развития строительной отрасли. Аграрии Кубани в полной мере могут отнести на свой счет те теплые слова, которые президент произнес в адрес работников АПК, собравших в прошлом году более 150 миллионов тонн зерновых и обеспечивших не только продовольственную безопасность страны, но и перспективы увеличения продовольственного экспорта, - добавил Юрий Бурлачко.

Председатель Заксобрания отметил, что все задачи, которые ставились президентом перед органами власти субъектов страны, выполнены. В Краснодарском крае, уточнил спикер кубанского парламента, депутаты в сотрудничестве с региональной администрацией разработали и приняли большой пакет нормативных правовых актов. Они направлены на регулирование отраслей экономики в постоянно меняющейся ситуации.

- На перспективу задачей органов законодательной власти регионов будет формирование правовых основ дальнейшего устойчивого развития, создания условий для роста всех отраслей экономики и уровня благосостояния россиян. В этом мы должны рассчитывать в основном на собственные силы, не полагаясь на возможную внешнюю помощь и поддержку, - подытожил Юрий Бурлачко.