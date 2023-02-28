Полномочия прекратили досрочно. В Сочи судья Валерий Слука лишен мантии за нарушения в работе

Судья еще имеет возможность обжаловать решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

В Сочи 63-летний судья Валерий Слука лишен мантии за нарушения в работе. Таково решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

Как уточняется, в отношении служителя Фемиды ранее проводилась проверка. Во время разбирательств выяснилось, что судья Центрального районного суда Сочи допускал нарушения во время работы. Это происходило неоднократно.

- В рамках комплексной проверки установлен факт систематических и грубых нарушений, допущенных судьей при отправлении правосудия, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края.

Квалификационной коллегией судей Краснодарского края судья Валерий Слука привлечен дисциплинарному взысканию.

- Его полномочия досрочно прекращены, - добавляют в Объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края. - Также он лишен четвертого квалификационного класса.

Отметим, что квалификационные классы соответствуют определенным уровням судов. Например, судьями Верховного суда России могут быть только те, у кого первый и высший класс. И чем выше он, тем больше оклад.

Стоит сказать, что Валерий Слука еще имеет возможность обжаловать решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

СПРАВКА «КП»

Слука Валерий Александрович родился в Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 году Указом Президента России был назначен на должность судьи на 3-х летний срок полномочий, в 2008 году – на неограниченный срок.

С 2014 года он шесть лет занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи.

Также ему был присвоен 4-й квалификационный класс судьи.