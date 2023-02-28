Кубань zа наших: бойцу СВО вручили Орден Мужества за спасение товарищей из-под вражеского огня

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».
На радио “Комсомольская правда” - Краснодар” новый выпуск программы “Кубань за наших”. Традиционно рассказываем самые последние новости, касающиеся спецоперации, говорим о подвигах, которые совершают российские военные, и о поддержке, которую оказывают им земляки.
Главные темы этого эфира:
- Сообщения об угрозе ракетного удара по радио на Кубани назвали хакерской атакой;
- В Геленджике многодетный отец награжден Орденом Мужества за подвиг в зоне спецоперации;
- Хирурги из Краснодара купили медтехнику и отвезли в госпиталь Донецка для лечения раненых;
- Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов записал благодарность волонтерам, собирающим помощь.
Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».