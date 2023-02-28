Кубань zа наших: бойцу СВО вручили Орден Мужества за спасение товарищей из-под вражеского огня

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

На радио “Комсомольская правда” - Краснодар” новый выпуск программы “Кубань за наших”. Традиционно рассказываем самые последние новости, касающиеся спецоперации, говорим о подвигах, которые совершают российские военные, и о поддержке, которую оказывают им земляки.

Главные темы этого эфира:

- Сообщения об угрозе ракетного удара по радио на Кубани назвали хакерской атакой;

- В Геленджике многодетный отец награжден Орденом Мужества за подвиг в зоне спецоперации;

- Хирурги из Краснодара купили медтехнику и отвезли в госпиталь Донецка для лечения раненых;

- Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов записал благодарность волонтерам, собирающим помощь.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».