Маша за наших: Радиоведущая из Краснодара организовала группу сбора гуманитарки в зону СВО

Марина Попович

К помощи нашим бойцам в зоне СВО и жителям новых территорий России подключается все больше краснодарцев. Свой канал, через который собирает гуманитарку, запустила и известный в столице Кубани радиожурналист Марина Попович. Назвала его просто - «Маша за наших» и активно включилась в работу. Хотя девушку и зовут Марина, в крещении она Мария, поэтому так и назвала канал.

- Мой супруг – ветеран боевых действий, пенсионер. Когда началась специальная военная операция, наблюдать с дивана за событиями на Донбассе он не смог. Стал добровольцем. В апреле 2022 года шли тяжелые бои под Попасной, там он был ранен, но, пролечившись в госпитале, снова вернулся на передовую. Потом были Изюм и Херсон, Кременная и Сватово. Я очень горжусь его решением, но и переживаю, как все жены, матери, сестры и дочери. Сидеть дома и просто ждать стало невыносимо. Друзья и знакомые, те, кто знал, что супруг участвует в СВО, спрашивали: чем и как помочь? Как передать ребятам на передовую то, в чем они нуждаются? Так собрали первый груз с гуманитарной помощью, еще без телеграмм канала, только близкие друзья и родственники, - рассказывает Марина Попович.

Первую партию гуманитарки девушка доставила сама на своей машине.

- Страшно не было совершенно. Более глубокие эмоции испытываешь, когда возвращаешься домой. Мир становится другим, - говорит Марина.

С тех пор журналистка активно включилась в работу по сбору гуманитарки. И когда поняла, что своими силами уже не справляется, запустила телеграм-канал. Чтобы собрать таких же, как она, - неравнодушных волонтеров.

- Первыми, кто откликнулся, были священники Екатеринодарской и Кубанской епархии, прихожане храма Рождества Христова и Иоанна Крестьянкина в Краснодаре, храма Святителя Спиридона Тримифунского станицы Северской. Поддержали и мои однокурсники, друзья с Сахалина и Тамбовской области, одноклассники, школа №6 хутора Танцура-Крамаренко, в которой я училась, простые кубанцы, которые даже меня не знают, - рассказывает девушка. - Дети пишут письма, женщины шьют и вяжут теплые вещи, собирают сладости и другие продукты. Я бесконечно благодарна этой поддержке. Каждая мелочь трогает до слез и меня, и ребят на передовой. Вы бы видели их лица, когда они читают открытки и письма от детей! Суровые воины - они с трудом сдерживают слезы. Это дорогого стоит… Я по профессии журналист, видела многое, но эта искренняя благодарность ребят трогает меня до глубины души.