Судьба свела в зоне СВО: краснодарский бизнесмен и бывший мэр учились в одной школе, а теперь сражаются в одном подразделении

Слева направо: Николай Павлов, Евгений Первышов и бойцы их подразделения. Фото: Фонд "Добро и дело"

Краснодарский бизнесмен, ведущий программы «Словами очевидца» на радио «КП» Николай Павлов Николай уже несколько месяцев находится в зоне СВО добровольцем. Служит он в подразделении у бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова. Говорит, Первышов как командир хороший, сильный, правильный, очень заботливый и внимательный к личному составу. Они знакомы еще по работе в гордуме Краснодара (Николай Павлов в прошлом – краснодарский депутат). И вот теперь вместе сражаются в зоне СВО.

Реальность в зоне СВО - она раскрывает людей, даёт время и позволяет поговорить так как не выходит в обычной жизни. И вот, вдруг, оказывается они оба – Первышов и Павлов - выросли на «горогорадах», и не просто в одном районе, а в соседних дворах! На соседних улицах жили. И учились в одной краснодарской школе N 48. С разницей в несколько лет, но у одних и тех же учителей.

И детский садик «Солнышко», маленький такой, уютный, до сих пор с «советским духом», на улице Захарова, родной и любимый обоими. Первышов ходил в сад, а Павлов жил в доме в 50-ти метрах от забора. Особенная доблесть тогда была, пробраться во время тихого часа на территорию, залезть на огромную черешню посреди двора, и есть ягоды будучи незамеченным, пока воспитатели и дошколята гуляют внизу. А потом, как оказалось, через этот сад, прошли и дети обоих друзей.

А сегодня наши дочки учатся в нашей же 48-й школе, - рассказывает Николай Павлов. - Моя дочь учится в начальной школе у учителя...Первышова. Руденко Светлана Григорьевна была его классным руководителем, 35 лет назад. А сегодня у моей дочки. Как это возможно?! Она же, эта учительница, и у меня в классе преподавала! А её муж, Николай Николаевич, вёл у нас физкультуру.

Дальше - больше. Первышов и Павлов одновременно в 2005 году прошли в городскую Думу Краснодара! Потом вместе переизбрались на второй срок. Потом Евгений Первышов стал мэром Краснодара, а после – депутатом Госдумы и уехал в Москву.

А в 2022 году оба решили, что не останутся в стороне от СВО. Первышов пошел добровольцем, а Павлов сначала помогал Донбассу с гуманитарной миссией. Но случайно встретились на Донбассе на перекрестке, осенью прошлого года. Случайно, поймав связь, случайно созвонившись. Павлов ехал из Луганска, а Первышов - из Донецка. Николай уже тогда выбирал, куда отправиться добровольцем – просто никому не сообщал об этом решении.

- И тогда, на перекрестке, когда случайно встретился с Женей, которого не видел несколько лет, он сказал мне: «Если решаешь куда, давай к нам!». Я понял тогда, что, если получится, пойду к нему, - рассказывает Николай Павлов. - Ведь, когда наш фонд «Добро и Дело» набирал обороты, и в нём необходима была помощь мне лично и некая точка опоры в гуманитарных делах, почему-то именно его телефон нашёл в списке контактов и позвонил. И он сказал: "Заполняй документы и «заходи» помощником". И всё решил.

И они тогда ничего этого ещё не знали, что их мужская дружба в зоне СВО, выходит, «выросла» из одного детства, из одного пути...

И интересные сплетения судеб продолжаются. Вот, 23-го февраля 48-я школа передала гуманитарку подразделению Первышова, бойцам раздали солдатские посылки, которые привёз фонд «Добро и Дело».

Это письмо Николай Павлов получил от школьницы из Краснодара. Фото: Фонд "Добро и дело"

Одна посылка досталась мне, - рассказывает Павлов. - Я открываю письмо ребёнка и вижу в подписи имя Наташа. И сразу на душе потеплело: мою дочку тоже зовут Наташа! Она тоже ходит во второй класс в этой же школе. Только моя Наташа учится во втором классе «В», а эта девочка – из параллельного класса с литером «А». У меня даже лист задрожал в руках и сердце, как говорится, «ёкнуло». Вот такие тут переплетения поколений и детей. Имён. Событий. Учителей и судеб.

У двух бойцов армии России. Наших, краснодарских.