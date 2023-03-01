Бойцу спасают зрение. В Краснодаре помогают офицеру с осколком мины в глазу

Парень уже перенес несколько операций и врачи надеются вернуть ему зрение.

Российские солдаты защищают города от украинских нацистов. После вражеских бомбежек в госпитали привозят раненых. Но медикам удается порой сделать невозможное - они не только спасают бойцов, но и быстро их восстанавливают.

Все тело - в «лепестках»

Так, в госпиталь Донбасса привезли 22-летнего Данила. Его жизнь буквально висела на волоске. Он получил серьезные ранения. Офицер подорвался на растяжке, которую установили ВСУ. К счастью, его быстро эвакуировали и передали врачам.

- Донецкие хирурги сделали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, - рассказывает председатель Прикубанского Совета ветеранов Краснодара Александр Ряхин. - Бойцу провели сложнейшую операцию, во время которой из тела извлекли более пятидесяти осколков разных размеров.

Сложность такой манипуляции в том, что фрагменты мины порой были очень маленькими. Такие «лепестки» трудно извлечь полностью, особенно если они рассыпаются в ране. Но донецкие врачи кропотливо работали несколько часов подряд и вытащили почти все.

Единственное, что они были не в силах сделать, - это достать осколки мины, которые засели в глазу.

Требуется пересадка

- Командир войсковой части, в которой служит пострадавший военный, обратился к нам за помощью, - продолжает Александр Ряхин. - Дело в том, что мы уже не первый месяц сотрудничаем с краснодарской Микрохирургией глаза им. академика С.Н. Федорова. Врачи центра регулярно проводят бесплатное обследование наших ветеранов. А когда началась спецоперация, стали помогать воинам, получившим ранения во время боевых действий. Разумеется, на безвозмездной основе.

Молодому бойцу в краснодарском центре пока провели поверхностную очистку глаза от инородных тел. Но впереди его ждет серьезное хирургическое вмешательство. Парню требуется пересадка роговицы. Операцию планируют провести в столице, куда он отправится в ближайшее время. Врачи говорят, что сделают все возможное, чтобы парень не потерял зрение.