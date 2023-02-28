В Краснодаре из горящего ресторана эвакуировали 11 человек

В Краснодаре горит популярный ресторан. Фото: МЦУ Краснодара

В Краснодаре вечером 28 февраля загорелся ресторан на улице Кубанонабережной. Популярное среди горожан место отдыха вспыхнуло в 20.25.

- Очевидцы сообщили, что пожаром охвачено здание популярного среди горожан заведения по адресу улица Кубанская набережная 37/3. В 20.26 к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место спасатели сообщили, что произошло возгорание кровли площадью 200 кв.м. К месту ЧП стянули основные силы краснодарского гарнизона. Сражаться с бедствием начали 91 человек и 28 единиц техники.

Спасатели эвакуируют людей. Фото: Типичный Краснодар.

- Эвакуировано 11 человек из рядом стоящего здания. Предварительно пострадавших нет, - уточнили в МЦУ Краснодара.

На место пожара прибыли сотрудники прокуратуры Западного административного округа.

- Организована проверку по факту возгорания. Данные о пострадавших уточняются, но из-за сильного возгорания доступ в помещения пока затруднен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Пожару присвоили повышенный ранг. Через несколько минут силы и средства были увеличены да 100 человек и 32 единиц техники.