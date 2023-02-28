В Краснодаре предпремьерный показ фильма «Нюрнберг» открыл ветеран Великой Отечественной войны

Кадр из кинофильма "Нюрнберг". Фото: "Кинопоиск"

В Краснодаре прошел предпремьерный показ фильма «Нюрнберг». Ленту называют самой ожидаемой премьерой года. Историческая драма повествует о международном военном трибунале над нацистскими преступниками.

- Несмотря на то, что исторические события произошли в 1945 – 1946 годах, это первая художественная картина о судебном процессе. Фильм сняли по роману Александра Звягинцева «На веки вечные», - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Открыл показ ветеран Великой Отечественной войны Владимир Андрейчев. Живой свидетель жесткости нацистов обратился к присутствующим.

– Я хочу, чтобы молодое поколение было умнее и милосерднее, чтобы они были похожи на своих прабабушек и прадедушек. И тогда наша Святая Русь будет жить и не погибнет, - сказал ветеран. - Историю нельзя переписывать. Иначе можно потерять страну, можно потерять память. Такие фильмы очень важны именно сегодня.

Сюжет фильма разворачивается в Нюрнберге. В 1945 году здесь начинается процесс, за которым следит вся мировая общественность. Решается, как поступить с нацистскими преступниками, однако, работе трибунала мешает разворачивающаяся «холодная война».

В главных ролях снялись известные российские актеры - Сергей Безруков, Евгений Миронов и Игорь Петренко. Приобрести билеты на показ можно, в том числе, и по «Пушкинской карте».