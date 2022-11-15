Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одичавшая Пугачева взмолилась из Израиля. Она долгое время не видела своего мужа, иноагента Максима Галкина. Юморист много месяцев гастролирует по миру и не приехал к жене даже в особенный день. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Примадонна уехала из России в конце сентября. Теперь она вместе с детьми Лизой и Гарри ведут тихую, размеренную жизнь в Израиле. Спокойствие нарушает только одно – ее муж вынужден очень много работать, чтобы семья могла беззаботно жить, как и раньше. Из-за плотного гастрольного графика артист даже пропустил семейный праздник.

15 ноября у Аллы и Максима годовщина со дня знакомства. 46-летний юморист не смог прилететь к любимой, но поздравил ее в соцсетях.

- 21 год вместе - люблю тебя, как и в первый год. И еще немного больше, - написал юморист.

Певица тоже прокомментировала персональный праздник и обратилась к мужу.

- Любимый, сегодня наш праздник. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду нашей встречи. Приезжай хоть на денек, - написала Алла Пугачева.

Певица показала фанатам полученный букет. На фотографии она восседает в мягком кресле в светлых брюках и клетчатой рубашке, а рукой трогает лепестки свои любимых роз.