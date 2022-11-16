Кубанскому казачьему хору подарили баян за полмиллиона

Артисты хора будут играть на баяне, завещанном мужем Людмилы Коноваловой. Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Исполняя последнюю волю мужа, краснодарка Людмила Коновалова подарила Государственному академическому Кубанскому казачьему хору электронный баян Roland стоимостью полмиллиона рублей.

Владимир Коновалов был давним поклонником творчества Кубанского казачьего хора и почитателем таланта его художественного руководителя и главного дирижера, композитора Виктора Захарченко.

Владимир Коновалов и Виктор Захарченко. Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

– Владимир Николаевич старался не пропускать ни одного концерта Кубанского казачьего хора в Краснодаре и на Кубани. Он был знаком с Виктором Гавриловичем, перед талантом которого преклонялся, – рассказала «КП»-Кубань» Людмила Коновалова. – Супруг сам играл на баяне и незадолго до ухода из жизни завещал исполнить его последнюю волю: подарить его электронный баян фирмы Roland своему любимому хору.

Андрей Анашкин с те самым баяном и Людмила Коновалова. Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

За помощью в исполнении последней воли Владимира Коновалова его вдова Людмила Федоровна обратилась к депутату городской Думы Краснодара Андрею Анашкину. Он помог краснодарке связаться с прославленным коллективом и решил организационные моменты, связанные с передачей инструмента. В назначенный день домой к Людмиле Федоровне представители коллектива, чтобы подписать документы о передаче прав собственности на инструмент оценочной стоимостью около полумиллиона рублей Кубанскому казачьему хору.

Фото с артистами хора после передачи баяна. Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

– Супруг считал, что Виктор Захарченко вложил всю душу свою и сердце в то, чтобы наш кубанский хор был узнаваем и любим во всем мире, – добавила Людмила Коновалова. – Горжусь, что смогла осуществить мечту покойного мужа: теперь его любимый баян будет звучать на сценах по всей Кубани и в разных уголках России. Он оказался в самых надежных руках.

Завещанный Кубанскому казачьему хору баян тут же опробовали музыканты коллектива. В свою очередь они преподнесли Людмиле Федоровне музыкальный подарок: солистки Оксана Запольская и Ксения Клопова и музыканты оркестра Игорь Горбунов и Виталий Кондратенко исполнили любимую песню Владимира Коновалова «Каким ты был, таким ты и остался» из фильма «Кубанские казаки».

КСТАТИ

Просил баян у Сталина

Именно баян сыграл судьбоносную роль в жизни бессменного руководителя хора и композитора Виктора Захарченко.

– В пятом классе я написал письмо Сталину: «Хочу быть артистом и заниматься музыкой, а у нас в школе нет даже баяна, никто с нами не занимается». Но тогда детской мечте не суждено было осуществиться: комиссия проверила школу и сняла директора, а меня стали дразнить Артистом из-за чего я забросил учебу, – вспоминает худрук и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. – Спустя несколько месяцев меня вернул в школу ее новый руководитель: он поговорил с мамой, пообещал прекратить нападки и приобрести баян. Так, я освоил не только этот инструмент, но и другие: балалайку и гармошку.