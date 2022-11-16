На Кубани пообещали вернуть домой мобилизованного отца ребенка-инвалида

Мобилизация в регионе завершена Фото: Виталий ТИМКИВ

Жена Сергея Сапрыкина - мобилизованного из Славянска-на-Кубани - обратилась к властям Краснодарского края с просьбой вернуть ее мужа домой. Евгения с супругом воспитывают шестилетнего сына. У мальчика случаются приступы эпилепсии. А 24 сентября Сергея призвали на фронт СВО.

- Мне больно описывать то, с чем приходится сейчас справляться одной, без поддержки. Мне не хотелось до последнего рассказывать о своем сыне, но сейчас ситуация выходит из-под контроля. Мой сон — три часа в сутки, мне некогда принять пищу и душ, - написала в соцсетях женщина 8 октября.

Обеспечение семьи легло на плечи бабушки. Чтобы заработать денег, она уехала на Камчатку работать вахтовым методом.

- С 24 сентября я нахожусь одна. У меня нет помощи. Муж был поддержкой мне и сыну. Он охранял его жизнь, - говорит Евгения.

В оперштабе Краснодарского края отреагировали на призыв женщины и направили пакет документов в военкомат, чтобы Сергея вернули домой.

- Семья получает пенсию по инвалидности, выплату по уходу за ребенком-инвалидом. Молодежный актив района помог убрать домовладение, купить продукты питания по списку, распилить дрова. Администрация сельского поселения помогает подвозить дрова на постоянной основе. Семье доставляют лекарственные препараты. По инициативе главы района матери ежемесячно выплачивают 5 тысяч рублей. По запросу женщине будут выделять транспорт для поездок на реабилитацию ребенка в Краснодар, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 21 сентября президент РФ подписал Указ о частичной мобилизации. Власти Краснодарского края объявили о ее завершении в конце октября.