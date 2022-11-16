Перешел в контратаку. Бывший сотрудник клуба Сергея Галицкого обжаловал решение суда о штрафе за удар болельщицы

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Эта история началась еще год назад. Тогда сотрудник «Краснодара» по работе с маломобильными болельщиками поднял руку на Татьяну Шкири. Об этом она рассказала в социальных сетях. Заявила, что мужчина толкал ее и отнимал телефон. Защититься девушка не могла: уже не первый год она передвигается на инвалидной коляске.

«Краснодар» отреагировал оперативно. Он провел внутреннее расследование и назвал поведение Щербины недопустимым. Его отстранили от работы с болельщиками, а женщине заморозили абонемент на матчи любимого клуба – до конца 2021 года.

- Татьяна неоднократно становилась непосредственной причиной безосновательных конфликтных ситуаций, возникающих как с сотрудниками клуба, так и с другими болельщиками, – говорилось в заявлении.

При этом «Краснодар» допустил, что снимет запрет, если болельщица изменит поведение. Но отстранением Щербины не отделался. Татьяна написал заявление в полицию. И спустя год добилась наказания для обидчика – по статье «Побои». Его оштрафовали на десять тысяч рублей.

Но Геннадия это не устроило. Он уже подал апелляцию. Это дело – не единственное для Щербины. Еще его обвиняют в неповиновении сотруднику полиции. На него уже составили административный протокол. Наказание, которое ему грозит, - арест до 15 суток.

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