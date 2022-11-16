Сочинские полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу возле бара

Мужчина выстрелил в своего оппонента. Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Это происшествие случилось в баре на улице Чайковского в Сочи. В заведении выпивали мужчины. В один момент между посетителями вспыхнула ссора. Слово за слово они решили выйти на улицу, чтобы поговорить. Сначала перекидывались угрозами. Однако в какой-то момент 41-летний местный житель Сочи устал выслушивать оскорбления. Он достал из кобуры пистолет и нажал на курок, выстрелив в своего обидчика.

Очевидцы и администраторы бара сразу вызвали на место ЧП бригаду скорой помощи и полицейские.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

Как стало известно «КП»-Кубань», пострадавший находится в больнице, сейчас он под наблюдением медиков. После выстрела из травматического пистолета у него серьезная травма, которую правоохранители оценивают уже как тяжкий вред здоровью.

- На данный момент проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося, - уточняют в краевом главке.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В Анапе мужчина открыл стрельбу по полицейским. Мужчина имел большой долг за свет и не собирался его платить. За несколько месяцев набежало почти 50 тысяч рублей.

Житель Анапы даже пытался самовольно подключиться к городским электросетям, за что получил штраф. Увидев людей в форме, Лысаков схватился за нож и порезал двух полицейских. А потом достал ружье и забаррикадировался в своем доме.

Правоохранители долгое время уговаривали мужчину сдаться, однако Олег Лысаков продолжал производить выстрелу. Тогда пришлось брать дом штурмом и, как говорят силовики, они его ликвидировали.