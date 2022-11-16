Бывшему мэру Ейска дали год тюрьмы за установку пластиковых окон на пляже за один миллион рублей

Андрей Скачедуб Фото: Личная страница Вконтакте

Суд в Ейске признал виновным бывшего мэра города Андрея Скачедуба. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Дело в том, что Скачедуба поставили исполнять обязанности главы города в 2020 году. А в апреле 2021 года, по данным следователей СУ СК РФ по Краснодарскому краю, он решил установить пластиковые окна на торговых павильонах на пляже.

Чтобы жирный контракт на более одного миллиона рублей достался фирме его родственника, он склонил к этому подчиненного ему директора "Центра городского хозяйства".

- Согласно преступному плану единый объект закупки был раздроблен на несколько контрактов, что в итоге, в нарушение принципа конкуренции, позволило заключить договоры с единственным подрядчиком – родственником подсудимого. Условия для центра были заведомо невыгодные. На основании заключенных договоров за выполнение работ были перечислены денежные средства в размере 1 065 264, 89 рублей. Проведенная судебно-товароведческая экспертиза показала, что данная стоимость оказалась завышенной на 353 264,89 рублей. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

К слову, сам Скачедуб признал вину, поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке.

Его приговорили к одному году тюремного срока условно. Три года он не сможет занимать руководящие должности во власти. Приговор не вступил в законную силу. Но вряд ли Андрей Скачедуб решит его обжаловать.