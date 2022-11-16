Обломки советского истребителя обнаружили в Крымском районе Кубани

Фото: vk.com/kubpoisk

Поисковики «Кубаньпоиска» и «Кубанского плацдарма» сообщили о найденных в Крымском районе Краснодарского края обломках советского истребителя. Эксперты обследовали место в окрестностях хутора Шептальский и поделились фотографиями фрагментов воздушного судна.

Фото: vk.com/kubpoisk

- Конкретная зона хутора исследовалась с октября. В течение нескольких недель специалисты тщательно проверяли каждый метр места падения самолета. Максимальная глубина залегания обломков «крылатой машины» составила три метра. В процессе раскопок стало ясно, что после падения кабина самолета находилась почти на поверхности, но все равно ее пришлось доставать с помощью экскаватора, - сообщили поисковики.

Фото: vk.com/kubpoisk

По данным экспертов, признаков гибели пилота не установлено. Возможно, при крушении судна он смог вовремя катапультироваться. Кроме кабины в земле нашли еще несколько деталей истребителя.

Фото: vk.com/kubpoisk

- После чистки найденных элементов исследователями были обнаружены технологические клейма 31-го завода, по ним и конструктиву самолета установлена его модель - истребитель ЛаГГ-3. На нескольких деталях мотора найдены дублирующие номера ПФ4-149. В процессе архивной работы удалось узнать, что ЛаГГ-3 принадлежал 267-му истребительному полку. Этот самолет потерпел крушение в апреле 1943 года, - уточнили ученые.

Фото: vk.com/kubpoisk

Фото: vk.com/kubpoisk

Сейчас поисковики продолжают работу по установлению имени пилота. Они надеются, что архивные данные помогут узнать судьбу летчика и найти его родственников.

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