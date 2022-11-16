В Анапе с детьми из Херсонской области занимаются аниматоры

Депутат Госдумы ответил на все вопросы эвакуированных херсонцев

В Анапе продолжают улучшать условия в пунктах временного проживания жителей эвакуированных населенных пунктов Херсонской области. В настоящее время различные услуги херсонцы могут получить неподалеку от здравниц, где их разместили.

- Жители Херсонской области могут оформить СНИЛС, ИНН, выплаты и жилищный сертификат в МФЦ, который находится рядом. Отдельно работает пункт поиска работы, и консультации проводят представители торгово-промышленной палаты региона, - рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он объезжает все пункты временного проживания жителей и помогает решать проблемы на местах.

К каждой проблеме подходят индивидуально

Так, например, в пансионате «Марина» Анапы с детьми занимаются аниматоры. Развлечения для малышей организовали по просьбам родителей. Кроме этого, в пансионатах собирают списки школьников, чтобы организовать комфортный подвоз детей из Херсонской области к образовательным учреждениям.

- В Анапе много вопросов возникает по различным справкам и документам. Договорились, что все проблемы будут решаться комплексно, это существенно облегчит жизнь херсонцам, они быстрее смогут адаптироваться, – отметил Кастюкевич.

На приеме граждан народный избранник выслушал все вопросы

Депутат Госдумы в Анапе провел и личный прием граждан. На встрече Константин из Херсона, инвалид-колясочник, сообщил, что его коляска износилась, требуется замена нескольких элементов, в том числе колес. А многодетная мама Наталья Николаевна попросила перевести ее сына в мореходное училище. Он учился в Херсоне, но после эвакуации продолжить учебу не представляется возможным. Сейчас эти и другие поступившие вопросы поставлены на контроль, их планируется решить в ближайшее время.