Одни скелеты. Дом с истощенными кане-корсо нашли на юге России

Брошенные в доме собаки сильно исхудали Фото: пресс-служба УМВД РФ по Новороссийску

Брошенных истощенных собак нашли волонтеры в Новороссийске. Общественники вместе с полицией и спасателями вовремя помогли животным.

Исхудавшие псы породы кане-корсо находились в недостроенном доме в селе Гайдук. Сколько просидели в четырех стенах без воды и еды брошенные собаки, неизвестно. Но то, что животных долго морили голодом, можно увидеть невооруженным глазом. У породистых псов черного окраса стали отчетливо выделяться кости.

Собак оставили одних в недостроенном доме Фото: пресс-служба УМВД РФ по Новороссийску

Одиноких и брошенных на произвол судьбы собак нашли волонтеры, оказывающие помощь бездомным животным. Увидев состояние псов, добровольцы сразу сообщили обо всем в полицию и спасателям.

Сами истощенные собаки, увидев людей, подбегали к рукам и будто просили о помощи. Животным вовремя пришли на помощь - волонтеры уже забрали пострадавших псов. Теперь исхудавшим кане-корсо потребуется особый уход и восстановительный период.

Тем временем полицейские выясняют, как собаки оказались одни без ухода, и ищут хозяина, бросившего псов без еды и воды в пустом доме.

- По данному факту проводится проверка, устанавливается местонахождение владельца животных, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску.