Из аптек Краснодара пропали популярные антибиотики и лекарства для больных COVID. И вот почему

Витрины, как и прежде, усыпаны большим количеством разных препаратов, но некоторые полки поредели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По всему городу гоняюсь за лекарством, и вот уже пятая аптека пустая, - ворчит пожилая бабушка, держа в руках рецепт от врача.

На первый взгляд, витрины, как и прежде, усыпаны большим количеством разных препаратов. Вот - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, вот - для желудка. Но некоторые полки все же заметно поредели. Так, из краснодарских аптек пропали антибиотики, которые, как правило, применяют при отитах, тонзиллитах, синуситах, бронхите и пневмонии.

Те препараты, что на слуху, днем с огнем не сыщешь. С трудом удается найти и другие схожие по действию препараты.

- «Амоксиклав», «Аугментин», «Экоклав», «Панклав» - все закончилось. Поставок не было с лета. Говорят, на складах пусто, - объясняет фармацевт, правда, на вопрос, когда ожидать завоз, разводит руками.

С противовирусными сложилась такая же ситуация.

- Арбидола нет пока, Гриппферон тоже закончился, Амексин есть, но только детский, - отвечает провизор, просматривая базу в компьютере.

Далеко не во всех аптеках есть и антикоагулянты - их применяют для больных COVID. Подобная картина наблюдалась в 2020 году, когда лекарственный ажиотаж был вполне объясним – свирепствовал коронавирус. Однако в 2022 году заболеваемость снизилась. Тем не менее, чтобы приобрести некоторые препараты, приходится потратить время.

ЗВОНОК В РОСЗДРАВНАДЗОР

В ведомстве объяснили, что популярные лекарства (например, «Клексан», «Ксарелто», «Гриппферон») не входят в минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медпомощи в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов...» А потому наличие данных препаратов в аптеках обязательным не является.

- Аптечная сеть - это коммерческие структуры, которые сами формируют запас медикаментов с учетом потребительского спроса и предложений на определенные группы товаров, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Росздравнадзоре Краснодарского края.

При этом в ведомстве уточнили, что на данный момент проблем с лекарствами нет.

- Во время анализа информации, полученной из Реестра сведений о лекарственных препаратах, вводимых в гражданский оборот в России, и уточнения информации непосредственно в аптечных сетях, а также по сведениям из федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов в организациях оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организациях Краснодара, имеется достаточное количество лекарственных препаратов, - уточняют в Росздравнадзоре Краснодарского края.

КОММЕНТАРИЙ МИНПРОМТОРГА

Как объясняют в ведомстве, фиксируется повышенный спрос на антибиотики по разным причинам.

- Это и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и приобретение препарата в аптеках гражданами "про запас", несмотря на то, что препарат рецептурный, - говорят в Минпромторге России. - С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся.