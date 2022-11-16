«Краснодар» уже нашел замену главному тренеру. Что происходит с командой Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Чемпионат России ушел на перерыв. Впереди у команд две игры в Кубке России и долгая пауза. Возобновится премьер-лига только в марте.

«Краснодар» провалил первую часть сезона. Он неплохо начал чемпионат, но быстро сдал. Выпали лидеры, замены им не было. Об этом не раз говорил Александр Сторожук.

Почти четыре месяца «быки» держались. Но сдали ближе к концу первой части сезона. Они одержали всего одну победу в шести матчах. А на паузу ушли после разгрома от «Оренбурга» (1:5).

Впереди у «быков» две игры в Кубке России, а у Александр Сторожука – шанс сохранить работу. После поражения от «Оренбурга» поползли слухи, что тренера уже уволили. Якобы его отставка дело времени – ухода команды в отпуск.

Ни тренер, ни клуб эту информацию не комментировали. Но инсайдеры заявили, что «быки» уже начали переговоры с другими специалистами.

- Клуб уже начал рассматривать кандидатов на его замену, более того, с некоторыми находится в диалоге, – заявил телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Так, можно предположить, что «Краснодар» уже нашел нового тренера. Он начал переговоры со специалистом.

Только о смене коуча говорить еще рано. Александр Сторожук никуда не ушел. Сейчас он готовит «быков» к заключительным матчам групповой стадии Кубка России.

Напомним, что Александр Сторожук возглавил «Краснодар» прошлой весной. Тогда за неделю команду покинули тренерский штаб и девять легионеров. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли.