Крышесносный ветер и мокрый снег. Озвучен неожиданный прогноз погоды в Краснодарском крае

Жителей Кубани предупреждают о сильном ветре.

С 17 ноября погода в Краснодарском крае начнет портиться. На наш регион надвигается циклон, который и принесет похолодание. Причем затронет он не только северные районы региона, но и центр. В связи с непогодой МЧС выпустили сразу три экстренных предупреждения. По прогнозам, начиная с 17-го числа на территории края ожидается сильный ливень и мокрый снег. Сопровождать холодное вторжение будет усиление ветра, скорость которого в порывах будет достигать 20-25 метров в секунду, в отдельных районах до 28 метров в секунду.

- Циклон пройдет немного севернее, но все же облачные поля и поля осадков охватят всю территорию юга страны, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. - Начнется серьезное похолодание.

По прогнозам метеорологов, поток холодного полярного воздуха приведет к тому, что пятницу температурный фон понизится почти на 10 градусов. Местами по краю отметки будут колебаться от нуля до +5 градусов. А ночью и вовсе будут заморозки.

- Ожидаем и выпадение первого мокрого снега вперемешку с дождем, - уточняет «КП» - Кубань» Александр Синенков.

В предгорных и горных районах он будет довольно сильный. А вот в центральной части региона может появиться «черный лед». Это явление часто происходит, когда днем идет дождь или мокрый снег, а ночью в минусовую температуру выпавшие осадки подмерзают на асфальте.

В выходные дни в горных районах возможно формирование временного снежного покрова. А вот Черноморское побережье будут заливать дожди - там, по прогнозам, температуры будут +12-16 градусов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Автоинспекторы просят водителей не лихачить

Госавтоинспекция Кубани призывает автовладельцев быть предельно внимательными во время непогоды.

- Следует выбирать скорость, соответствующую конкретным условиям, соблюдать дистанцию и не допускать опасных маневров, - уточняют автоинспекторы.

ВАЖНО!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 8 (861) 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.