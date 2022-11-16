Матвей Сафонов покинул сборную России. Узнали причины

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Еще четыре года назад Матвей Сафонов зажигал в молодежке «Краснодара». Он выступал в юношеской Лиге чемпионов, но не получал шанса в основе. Изменилась ситуация в 2019-м. Основные вратари «быков» получили травмы, а Сафонов использовал шанс. И не дал его конкурентам, когда они восстановились.

В 2021-м Сафонов уже стал лидером сборной России. Игорь Акинфеев попрощался с национальной командой. А Сафонов не оставил шансов конкурентам.

За год Матвей не пропустил ни одного сбора команды Валерия Карпина. Даже сейчас он поехал в Новогорск с травмой. Там сборная готовилась к играм с командами Узбекистана и Таджикистана. Но на матчи Матвей не полетел.

- Он получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста, – рассказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин в интервью сайту Российского футбольного союза.

Восстанавливаться Матвей Сафонов будет в «Краснодаре». Пока неизвестно, когда вратарь вернется на поле. Ни игрок, ни клуб эту информацию никак не комментируют.

Зато СМИ выяснили, что вратарь национальной сборной продлил контракт с «Краснодаром». Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», его новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Напомним, что прежний контракт с «быками» действовал до конца нынешнего сезона. Ни клуб, ни игрок никак не комментировали его продление.