Четверть тонны кукурузы и запасы соли. В горах Сочи подготовили зимнее меню для диких животных

Фото: пресс-служба Роза Хутор

В горах Сочи готовятся к стремительно приближающемуся зимнему сезону. Причем специалисты курортов заботятся не только о совершенстве горнолыжных трасс. Их беспокоит и благополучие обитающих в этих местах диких животных.

Для того, чтобы здешним обитателям гор и лесов было легче пережить зиму, на курорте установили специальные кормушки с полезным питанием.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

На территории курорта и рядом с ним, специалисты наблюдают за популяцией копытных и хищников. Они знают пути миграции, численный состав и видовое разнообразие исходя из промежутка времени, когда осуществляется мониторинг и подкормка.

Уточняется, что места для установки подкормочных станций определялись вместе со специалистами Сочинского национального парка. На данный момент приняли решение установить шесть кормушек. Рядом с ними поставили фотоловушки, которые показали, что самыми частыми гостями здесь являются кабаны, олени и косули. Иногда приходят медведи, лисы, еноты, шакалы, барсуки. К самой высокой станции бывает, что выходят даже серны.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

- Также мы наполняем кормушки солью. В ней содержатся определенные минералы и полезные вещества. Они способствуют улучшению метаболизма зверей. Также действуют как природный антисептик и очень полезны для будущих мам, - поделился Денис Рыльцев.

Человек получает необходимое количество соли вместе с едой. Оленям и косулям этого недостаточно. В теплое время года они слизывают соль с камней. Зимой это очень сложно сделать, так как все покрыто снегом.

Чтобы у животных не наблюдалось нехватки продукта, на курорте уже заготовили 120 килограмм соли. Этого количества оленям, косулям и сернам хватит на долгую зиму.