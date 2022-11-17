Спорил на мечту Сергея Галицкого. Стало известно имя нового главного тренера «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Полгода назад исполнилась мечта Сергея Галицкого. Одновременно на поле появились 11 выпускников академии футбольного клуба «Краснодар». Это случилось спустя 14 лет после создания команды.

Этой идеей бизнесмен загорелся еще в 2008-м. Когда создавал клуб, верил, что его костяк составили местные игроки или выпускники академии. И мечта сбылась. В 29-м туре чемпионата России «Краснодар» переиграл московский ЦСКА. А заканчивали матч «быки» с 11 воспитанниками на поле.

Помимо мечты, Сергей Галицкий выиграл спор десятилетия. В 2012 году он забился с Леонидом Слуцким. Тренер утверждал, что мечта бизнесмена не сбудется.

- Галицкий говорит, что через несколько лет стартовый состав «Краснодара» будет состоять из воспитанников. Могу побиться об заклад, что такого не будет, если они захотят конкурировать на высоком уровне, – заявил Слуцкий в интервью «Спорт-Экспресс».

Галицкий ответил – в сети. Там же они ударили по рукам. Но не уточнили предмет спора.

- Мне надо 10 лет. Понятно, что срок большой, но первые игроки попадут в запас через пару лет. Когда увижу Леонида Викторовича, закрепим пари на бумаге, – добавил бизнесмен в соцсети.

На что спорили мужчины, неизвестно даже сейчас – спустя десять лет. Но есть две версии. Одна из них – Ильи Казакова. Бывший пресс-секретарь сборной России заявил, что у Галицкого был представитель – гендиректор «Краснодара» Владимир Хашин. Якобы он отправил тренеру условия спора.

- Сошлись на том, что серьезные задачи – выступление на уровне, дающем право на игру в еврокубках, – отметил Казаков.

Если побеждал бизнесмен, тренер две недели бесплатно трудился в академии «быков». Если был прав специалист, президент «быков» стелил искусственный газон, где сказал бы коуч.

Еще одну версию рассказал Василий Уткин. Звезда российского ТВ заявил, что забились мужчины на ящик элитного алкоголя – вина.

- Не знаю, зачем они спорили на ящик, ведь оба не пьют. Но такое пари действительно есть, – рассказывал Уткин.

Спустя десять лет Сергей Галицкий сделал сразу две вещи: сперва исполнил мечту, затем – выиграл сбор. Если бы российские клубы не отстранили от еврокубков, этот сезон «быки» провели бы в Лиге конференций УЕФА. То есть бизнесмен выполнил условия спора. Но в академии Леонида Слуцкого никто не увидел.

Зато появилась информация, что Леонид Слуцкий возглавит «Краснодар». И случится это в ближайшее время. По данным портала Metaratings, стороны даже начали переговоры. «Быки» заинтересовали в приглашении коуча.

Напомним, что последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Он покинул команду, которая выступает в Первой лиге (втором по силе дивизионе страны) 15 ноября.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» расстанется с Александром Сторожуком.