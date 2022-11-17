Кирпичная кладка балкона не выдержала людей. Фото: t.me/zo_krd

В жилом доме Краснодара частично обрушился балкон. ЧП случилось на улице Крылатской. Как говорят очевидцы, в момент происшествия из квартиры третьего этажа дома вышли жильцы. В какой-то момент кирпичная кладка дала трещину - камни полетели вниз.

- Слышала, что в тот вечер в квартире было застолье. Компания, похоже, начала драться на балконе. Когда часть ограждения рухнула, они также упали. Скорая госпитализировала их, - рассказывают жители соседних домов.

Все произошло в жилом доме на улице Крылатской.

По предварительным данным, пострадали трое людей, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Также известно, что кирпичи рухнули на машину, которая была припаркована под окнами. KIA получила большие повреждения, к счастью, внутри авто на момент ЧП никого не было.

- Застройщик очень некачественно сделал балконы, - говорят люди, проживающие в ЖК "Западный город". - Многие, кто въезжал в квартиры, перекладывали заново, так как ограждения шатались даже от ветра.

Как стало известно, прокуратура Краснодара организовала проверку по факту падения кирпичной кладки балкона третьего этажа ЖК "Западный город". Для разбирательств также привлекли специалистов Гостройнадзора и органа государственного жилищного контроля.

- Предварительно установлено, что в результате падения кирпичной кладки пострадали люди и имущество автовладельца, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Во время проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе качеству выполненных строительных работ при возведении указанного многоквартирного дома.

Кроме того, прокуратурой поставлена на контроль процессуальная проверка, проводимая следственными органами.