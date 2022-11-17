Мужчины устроили потасовку на балконе, когда же кирпичи осыпались, они рухнули вниз.

Стали известны подробности обрушения балкона с людьми в Краснодаре. Напомним, в пятиэтажке на улице Крылатской обвалилась часть кирпичной кладки в квартире на третьем этаже. Все произошло в тот момент, когда на балконе находились люди.

- 15 ноября в полицию Краснодара поступило сообщение об обрушении вместе с двумя мужчинами части балкона, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Двое мужчин распивали алкогольные напитки в квартире, после чего между ними произошел словесный конфликт, который продолжился на балконе. Во время потасовки один из мужчин оперлись на стенку бокового балкона, которая не выдержала.

После чего собутыльники вдвоем упали на припаркованную во дворе Kia. Оба мужчины получили серьезные травмы - у них, по предварительным данным, множественные переломы. С места ЧП их госпитализировали, сейчас пострадавшие находятся в реанимации.

Как уточняют в полиции Краснодара, сейчас по данному факту проводится проверка.

Повреждения получил и автомобиль, на который приземлились мужчины, упавшие с третьего этажа.

Известно также, что кирпичи упали на капот припаркованной у дома машины. Автомобиль получил серьезные повреждения - сильно помят капот, разбиты стекла. Внутри легковушки на момент ЧП никого не было.

- Владелец поврежденного автомобиля также обратился с заявлением в полицию, - добавляет Артем Коноваленко.

Ранее сообщалось, что к разбирательствам также подключилась прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку после обрушения балкона в пятиэтажке Краснодара, привлечены специалисты Гостройнадзора и органа государственного жилищного контроля.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Балкон жилого дома обрушился в Краснодаре, пострадали люди

Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в пятиэтажке Краснодара (подробнее)