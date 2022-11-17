Мощный пожар вспыхнул на стройке ЖК «Монтеро» в Сочи

На месте работают спасательные службы. Фото: соцсети

В Сириусе на улице Олимпийский проспект вспыхнул сильный пожар напротив стадиона "Фишт". Возгорание началось на стройке последнего этажа одного из корпусов элитного ЖК «Монтеро». Пожар возник в строящемся восьмиэтажном здании. Столб дыма охватил Олимпийский парк. Очевидцы сообщили МЧС о пожаре в 10:51 часов.

- В 10:52 часов к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому края.

Столб дыма охватил Олимпийский парк. Фото: соцсети

По прибытию первый подразделений было установлено, что возгорание произошло на площади 2625 квадратных метров. Огнеборцы объявили повышенный ранг пожара.

- В 10:56 часов на тушение поданы стволы 1 СВД, 6 стволов "Дельта", работает 3 звена газодымозащитной службы, - сообщили "Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому края.

Пожарные проложили магистральную линию. На данный момент о пострадавших неизвестно. На месте ЧП развернут штаб пожаротушения.

На место следует заместитель начальника Главного управления, оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, испытательная пожарная лаборатория, группа беспилотных летательных аппаратов Главного управления.

На месте работает от РСЧС 72 человека, 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 71 человек, 14 единиц техники.

Предварительно пострадавших нет. Причина пожара выясняется.