ЖК с хлипкими балконами. В краснодарской пятиэтажке рядом с домом, где случилось ЧП, девять назад уже падали перекрытия

Девять лет назад в доме по соседству на Крылатской 13 произошел точно такой же случай.

В жилом комплексе на улице Крылатской, где рухнула часть балкона, подобное происходит не впервые. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 2013 году в доме по соседству случилась беда. Тогда обвалилась кирпичная кладка на балконе пятого этажа.

Как рассказала Елена П., ранее проживавшая в этом ЖК, несчастный случай произошел во время сильного ветра.

- Слава Богу, тогда чудом мой муж не пострадал. Был очень сильный ветер. Октябрь вроде. Мы отмечали новоселье, наша машина и авто друзей стояли под балконом дома №13 (он находится напротив пятиэтажки, где рухнула часть балкона), рассказывает kp.ru Елена П. - Мы на первом этаже жили. Муж пошел в машину за табуретками. В этот момент услышала сильный грохот. Как оказалось, обвалилась балконная перегородка между квартирами на 5 этаже. Супруг успел прикрыть голову багажником, но ему на спину попали части обвалившейся кирпичной кладки. На капоте и крыше нашей машины огромные вмятины были, машину друзей посекло осколками и кругом были разбросаны куски кирпичей.

По словам Елены, все произошло поздно вечером. Семья зафиксировала все на фото и видео, а утром была удивлена, когда увидела, что все убрано.

- С асфальта даже смели следы пыли. Управляющая компания, конечно, пару дней пыталась идти в отказ, говорили, мол, надо выяснить, может, это жильцы на пятом этаже повредили. Но, как оказалось, в квартире никто не проживал вообще, даже ремонт еще не начали делать, - добавляет Елена.

Семья вызвала эксперта, который после осмотра, составил акт.

- Это была вина застройщика. Перегородка вообще не была закреплена! Вот тогда УК и застройщик сразу же предложили договориться, чтобы избежать судебных разбирательств, - говорит Елена. - Мы и друзья сделали независимую экспертизу по ремонту машин. Нам все возместили и довольно быстро. После этого мы прожили там год, но все же решили продать квартиру.

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