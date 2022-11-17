В Адыгее на свалке нашли тело новорожденного ребенка

Тело новорожденной девочки обнаружили работники полигона Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

В Адыгее на свалке обнаружили тело новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Тело малыша, зарытое в мусор, нашли вечером 12 ноября в Адыгейске. Ближе к 18:30 работники на полигоне для хранения бытовых отходов заметили новорожденную девочку. Обнаруженный ребенок уже не подавал признаков жизни.

- Предварительно установлено, что отходы, среди которых находилось тело новорожденного, доставлены на полигон из поселка Энем Тахтамукайского района. На место происшествия выехали следователи и криминалисты управления, а также сотрудники органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Тем же вечером правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему». Сейчас следователи ищут причастных к преступлению.

- По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи обратились ко всем жителям Адыгеи, особенно Тахтамукайского и Теучежского районов, и прилегающих районов Краснодарского края. Тех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах преступления, просят сообщить по номерам - 8-961-818-88-58, 8 (8772) 59-64-00 в Майкопе, 8 (87771) 96-5-02 в Тахтамукайском районе и 8 (87772) 91-4-31 в Теучежском.

- Конфиденциальность гарантируется, - уточнили в ведомстве.