Сафонов – лучший вратарь по спасениям и один из худших – по ошибкам. Как так вышло

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Матвей Сафонов – звезда сборной России и «Краснодара». Ему 23 года, а за ним уже охотятся европейские топ-клубы. Прошлой зимой за Матвеем гонялся «Зенит». Но петербуржцев отпугнул ценник – 40 млн. евро. Об этом заявили инсайдеры.

После ухода Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в национальной команде, Матвей стал лидером сборной России. Он мощно начал новый сезон и даже стал лидером премьер-лиги по суперсейвам. Это тяжелые удары, имеющие высокий xG (ожидаемым голам). За 17 туров у Сафонова набежало аж 34 спасения. Это на 8 больше, чем у ближайшего конкурента, Данила Худякова.

Только Матвей уже не самый стабильный вратарь России. За месяц у него набежало семь ошибок, которые привели к пропущенным мячам. Этот показатель стал одним из самых высоких в премьер-лиге.

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын нашел возможные причины проблем.

- Вы смотрите на него как на спортсмена. Но это еще и человек. Может, у него дома проблема, плохо спал. Бывают ситуации, когда у тебя заболел ребенок, а завтра игра. Ты же не можешь спокойно отключиться и забыть про ребенка, настраиваться на игру, – говорил экс-голкипер «быков» в интервью порталу Metaratings.

При этом Андрей отмечал, что у Матвея есть все, чтобы заиграть в европейских топ-лигах.

- У него есть все: уверенность, опыт. Осталось только добавить желание и возможность уехать. Вернуться он всегда успеет, – заключил Синицын.

Но пока Матвей в Краснодаре. Его действующее соглашение с «быками» истекает в конце сезона. Напомним, что его он подписывал не глядя. Об этом рассказывал президент черно-зеленых Сергей Галицкий.

Однако издание «Спорт-Экспресс» утверждает, что Матвей Сафонов уже продлил контракт с «Краснодаром». Якобы его новое соглашение действительно до 2026 года.