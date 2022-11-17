Застройщиков пятиэтажки в Краснодаре, где обвалилась часть балкона, судят за обман на 460 млн рублей 300 дольщиков и пайщиков

Застройщики привлекали деньги на строительство многоэтажек. На Крылатской, 17/1 дома не построены до сих пор.

После того, как в пятиэтажке на улице Крылатской, 15 обрушилась часть кирпичной кладки балкона, проверку организовали и в полиции, и в прокуратуре. Для того, чтобы выяснить, кто виноват, для разбирельств привлекли специалистов из Гостройнадзора и органа государственного жилищного контроля.

Рухнула часть кирпичной кладки на третьем этаже.

Известно, что в ЖК "Западный город" это уже не первое подобное ЧП - в 2013 году там из-за ветра обрушилась часть балкона на пятом этаже. Тем временем стало известно, что застройщиков ЖК сейчас судят за обман на 460 млн рублей 300 дольщиков и пайщиков.

«Верхушка» компании, включая бухгалтера, обвиняется в крупном мошенничестве и с января 2019 года находится под стражей.

- В период с 2012 по 2017 годы они привлекали деньги граждан для строительства многоквартирных жилых домов по договорам о порядке внесения паевых взносов, а также долевого участия, - сообщали в пресс-службе управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе. - При этом они не намеревались исполнять обязательства по ним.

ЖК "Западный город" состоит из кирпичных пятиэтажек с квартирами эконом-класса.

На улице Крылатской, 2а планировалось построить четыре дома высотой в шесть-семь этажей. Правда, на сегодняшний день там возвели лишь одну многоэтажку. Остальные объекты заморожены с 2015-го. А по адресу Крылатской, 17/1 строительство даже не начиналось.

- От действий руководителей общества пострадали более 300 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 460 млн рублей, - уточняли в надзорном ведомстве.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все трое фигурантов дела находятся в СИЗО. Они неоднократно пытались обжаловать меру пресечения в надежде выйти на свободу, но суд их прошение не удовлетворил. При этом суд над обвиняемыми идет до сих пор. Очередное заседание назначено на конец ноября.

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