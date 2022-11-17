В России - не больше 20, в мире – около 350. Кедр у дома известного писателя признали памятником природы

Красавец-кедр возрастом 151 год растет в усадьбе Короленко. Фото: министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Комиссия Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» присвоила статус памятника природы кедру ливанскому возрастом 151 год, который растет на территории дома-музея писателя Владимира Короленко в селе Джанхот под Геленджиком.

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» по поиску и сохранению старовозрастных деревьев, представляющих природную, культурную и историческую ценность для России, существует с 2010 года.

Кедр-великан высится над усадьбой. Фото: министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Признанный памятником уникальный кедр растет в 50 метрах от усадьбы Короленко растет ливанский кедр. Установленная несколько десятилетий назад табличка рядом с деревом гласит: «Кедр ливанский «Красавец». Возраст – более 130 лет. Дико растет в горах Малой Азии, достигает возраста 3000 лет, высоты 40 метров и диаметра ствола 11 метров.

– Ливанский кедр посажен в 1901 году братом автора повестей «Слепой музыкант» и «Дети подземелья» Илларионом, фактическим владельцем усадьбы, куда приезжал писатель, – рассказал «КП»-Кубань» директор дома-музея Владимира Короленко Михаил Алексей. – Кедр в Джанхот привезли по Черному морю из Ялтинского ботанического сада: уже тогда он 30-летним и достигал высоты четыре метра. В Крыму для Джанхота заказали два саженца: место для первого в своей усадьбе выбрал Илларион Короленко, а второй растет в имении другой семьи первопоселенцев Джанхотского ушелья – Протопоповых.

Писатель Владимир Короленко. Фото: открытые источники.

Известный русский писатель построил свою усадьбу у подножия горы святой Нины в Джанхоте для своего брата, больного туберкулезом и бывал здесь с семьей с 1889 по 1915 год. Начать строительство дачи Владимиру Короленко рекомендовала кубанский историк и статист Федор Щедрина. Двухэтажный дом с резными балкончиками и верандами для литератора и его брата построен по рисункам и чертежам Владимира Короленко.

Дерево украшает главный вход в дом писателя. Фото: сайт дома-музея Короленко.

151-летний ливанский кедр растет неподалеку от парадного входа в усадьбу. Этот вид деревьев занесен не только в региональную и российскую, но и в международную Красную книгу. Признанное всероссийским памятником природы дерево, посаженное Илларионом Короленко, представляет и ботанический интерес: в этой части Черноморского побережья больше нет таких мощных кедров.

Табличка сообщает о том, что дерево является памятником. Фото: министерство природных ресурсов Краснодарского края.

– Наш ливанский кедр уникален в масштабах страны: во всем мире насчитывается от 300 до 350 таких мощных и возрастных деревьев, в России – не более 20, и два из них растут в Джанхоте, – добавил Михаил Алексей. – За деревом-памятником следят сразу несколько природоохранных ведомств и структур: их специалисты проверяют его состояние несколько раз в месяц, проводят обрезку и обработку почвы.