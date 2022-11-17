В администрации Краснодара массовые кадровые перестановки. Кто возглавил департаменты

В администрации Краснодара массовые кадровые перестановки Фото: krd.ru

9 ноября в Краснодаре озвучили имя нового мэра. Главой города избрали Евгения Наумова – до этого момента он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края. Нового градоначальника выбрали депутаты государственной Думы на 47-ом внеочередном заседании путем тайного голосования.

Спустя неделю в администрации краевого центра произошли массовые кадровые перестановки. Депутаты городской Думы согласовали кандидатуры новых вице-мэров, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства и начальника управления общественной безопасности и правопорядка.

На должность одного из заместителей мэра назначена Надежда Панаетова. Окончив КубГАУ, с 2007 года она занимала должность главного специалиста отдела МКУ «Управление земельных отношений», с 2016 по 2018 годы - начальника отдела, замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара, а с 2018 по 2019 годы руководила МКУ «Управление земельных отношений».

С 2019 по 2020 годы Надежда Панаетова находилась на посту замглавы Горячего Ключа. С 2020 по 2021 годы руководила департаментом архитектуры и градостроительства краевого центра. А с 2021 года занимала должность помощника вице-губернатора, а ныне мэра Краснодара Евгения Наумова.

Надежда Панаетова Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Теперь Надежда Панаетова будет курировать вопросы архитектуры и градостроительства, торговли, контроля и протокола.

Вторым вице-мэром назначен Максим Онищенко. До назначения на пост замглавы Краснодара он был депутатом городской Думы, директором по развитию и коммерческим директором Мусороуборочной компании.

Окончив КубГУ, с 2008 он работал в коммерческих организациях, с 2010 по 2018 годы занимал должности в департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара.

Максим Онищенко Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Теперь Максим Онищенко будет курировать вопросы городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, казачества и военнослужащих.

Директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара стал Андрей Белугин. Получив образование в КубГТУ и РАНХиГС, с 2008 по 2014 годы он работал в краевом департаменте автомобильных дорог, с 2014 по 2015 годы руководил управлением эксплуатации автомобильных дорог краевого министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства края.

С 2016 по 2019 годы Андрей Белугин был замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона, а в 2019 году - заместителем гендиректора НАО «Дорожно-строительное управление № 1» Краснодара.

Андрей Белугин Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 2019 по 2020 годы занимал должность замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, а 2021 года - замруководителя Краснодарского регионального центра ООО «Автодор-Инжиниринг».

Депутаты городской Думы Краснодара также согласовали кандидатуру начальника городского управления общественной безопасности и правопорядка. На должность назначен Константин Емченко.

Константин Емченко Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Окончив Краснодарский юридический институт МВД РФ, с 1997 по 2022 годы он служил в органах внутренних дел, в частности, в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Константин Емченко - заслуженный сотрудник органов внутренних дел Кубани.

- Всего неделя прошла с момента моего вступления в должность главы Краснодара. Вижу слаженную работу. Сейчас формируется та команда, с которой мы будем работать. Я лично знаю каждого из представленных кандидатов. Уверен, что и вы их знаете как профессионалов своего дела, и что работать они будут с полной самоотдачей, - отметил на заседании мэр Краснодара Евгений Наумов.