Почему в Краснодаре падают балконы. Эксперт озвучил причину

По словам эксперта, визуально определить проблему сложно – требуется экспертиза.

Часть балкона обвалилась в многоэтажке на улице Крылатской, 15 в Краснодаре, которая построена всего восемь лет назад. Объект сдали в эксплуатаци осенью 2014 года, тогда же людям выдали ключи от квартир. То есть дом совершенно не аварийный - проблем за такой короткий срок с ним произойти не могло. Тем не менее этот случай уже далеко не первый. Эксперт озвучил предварительную причину обрушения кирпичной кладки.

- Со временем любая балконная плита изнашивается, приходя в аварийное состояние. На срок эксплуатации влияют влажность, морозы и перепады температур, снег и ветер. Если же дом новый, то причины обрушения могут быть разные, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» инженер-проектировщик Сергей Воропаев. - Возможно, владельцы сильно захламил балкон.

Но, по словам эксперта, не исключено, что ошибка была допущена на этапе строительства.

- Могли использовать некачественный материал или плохо закрепить ограждения, - уточняет «КП» - Кубань» Сергей Воропаев. - В данном случае визуально определить проблему сложно – нужна экспертиза. Но, если все спроектировано на стадии строительства дома правильно, рисков нет. Если же проектировщик допустил просчет, конструкция балкона сложится сама, даже выходить туда не придется.

Кто понесет ответственность за случившееся, выясняет сейчас прокуратура. Организована проверка, куда привлечены специалисты Гостройнадзора и органа государственного жилищного контроля.

А тем временем, застройщиков ЖК, где случилось ЧП, обвиняют в обмане на 460 млн рублей. «Верхушка» компании, включая бухгалтера, обвиняется в крупном мошенничестве и с января 2019 года находится под стражей. И суд над ними продолжается по сей день.

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