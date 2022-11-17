Фото: t.me/prostoevgeny

Новая очередь парка «Краснодар» почти готова. Это Японский сад. Его возведение началось еще год назад. Евгений Таранжин интриговал свежими снимками локации, а рабочие уходили от вопроса об окончании стройки.

- Все узнаете сами, – максимум, что говорили люди в касках и скрывались за воротами. Первым делом рабочие возвели высокий забор. Так они закрыли стройку от посторонних глаз и не прогадали. В социальных сетях гуляли даже рендеры проекты. Но ни один из них не подтвердился.

Фото: t.me/prostoevgeny

По слухам, о японском саде Сергей Галицкий мечтал еще до открытия парка. Но долго откладывал проект. Но уже сейчас он находится на финальной стадии. Уже красуются крыши над беседками, завершен сад камней и водопад, высажена сакура.

Изюминкой парка станет японский театр – кабуки. Он расположится прямо на центральной площади. Его возведение практически завершено.

Фото: t.me/prostoevgeny

- Рабочие еще работают на лесах, но видно, что объект уже почти готов, – делятся очевидцы.

О скором открытии сада говорят и работы на водоемах. Они уже завершены. И даже получили первых обитателей – рыбок. Их «заселили» в пруд еще в июле.

Фото: t.me/prostoevgeny

Открытие японского сада вызвало ажиотаж в соцсетях. Некоторые люди даже предположили, что посещение локации будет платным. Их смутили терминалы у ворот. Но администрация парка «Краснодар» опровергла эти заявления. И добавила, что посещение сада будет свободным.

Ожидается, что первых гостей локация примет до Нового года.