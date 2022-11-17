Шашлычник из российской глубинки удивил именитых шефов Ивлева и Агзамова паштетом с вишней

Александр каждый раз удивлял жюри шоу. Фото: скриншот видео.

Повар Александр Антонян из Хадыженска стал финалистом второго сезона телешоу «Битва шефов» на канале «Пятница»: он покорил строгих шефов Рената Агзамова и Константина Ивлева печеночным паштетом с вишней.

В телешоу два известных шеф-повара: король тортов Ренат Агзамов и гуру ножей Константин Ивлев набирают свои команды кулинаров, чтобы найти главный гастрономический талант страны. Тысячи претендентов, жесточайший отбор, но финалистом в этом поединке становятся только те, кто удивляет мэтров высокой кухни своими блюдами.

В кадре наш земляк выглядит достойно. Фото: скриншот видео.

– На съемки шоу в киноцентре на Дубровке в Москве меня пригласили после того, как я отправил на «Битву шефов» свой «стендап»: видеопрезентацию, где я рассказываю о себе и обещаю удивить всех, – рассказывает 34-летний Александр Антонян. – Говорят, продюсеры шоу сразу обратили внимание на мой ролик, а их на конкурс прислали около пятнадцати тысяч, и пригласили поучаствовать.

Александр на шоу не стеснялся шутить и подкалывать других участников. Фото: скриншот видео.

В студии «Битвы шефов» снимали сразу несколько выпусков подряд. В первом хадыженец готовил классический сочный шашлык из свиной шеи с луком, петрушкой, лавашом и острым перцем. Во втором – люля-кебаб из дичи, который два мэтра сочли суховатым, а в третьем выпуске, принесшем ему пропуск в финал шоу, – печеночный паштет в виде торта с вишней.

Люля-кебаб от шефа из Хадыженска. Фото: скриншот видео.

– Вишня – единственное, что я смог придумать для декора блюда, и очень волновался, что скажут два шефа по поводу моего блюда, – продолжает кулинар. – Но они оценили его по достоинству и тут я понял, что я – большой молодец. О чем и сказал во время записи интервью для выпуска: я всех «отжарил» и дальше буду «отжаривать».

Пробуя печеночный торт король ножей Константин Ивлев, известный своей придирчивостью, оценил вкус блюда как «нежнятина» и «крутой, удивил», хотя добавил, что вишня – не самый подходящий к печени продукт.

Печеночный торт обеспечил кубанскому повару путевку в финал. Фото: скриншот видео.

Оценивая на вкус «наполеон» из печени, сделанный Александром, король тортов Ренат Агзамов похвалил идеальные слои блюда в разрезе и признался, что очень переживал, как игрок его команды будет готовить без мангала.

Дело в том, что Александр – потомственный шашлычник: мясо на огне готовит с детства. Уже в четырнадцать лет он мог забить и свежевать барана и приготовить из него шашлык или люля-кебаб. Отец парня держал бойню, где тот много помогал. Потом были кулинарный техникум и начало работы поваром.

Фото на память с другими участниками шоу. Личный архив героя.

– Сейчас я веду свой ютуб-канал, сотрудничаю с известными кулинарными блогерами Виталием Покошеварим и Ильей Лозерсоном, – объясняет кубанец. – Работаю сейчас в адыгейском ресторане, но мечтаю открыть свой, где мясо на огне будут готовить на глазах у посетителей.

КСТАТИ

Новороссиец тоже в игре

В числе участников очередного выпуска «Битвы шефов» на телеканале «Пятница» будет и 33-летний Дмитрий Береза из Новороссийска. Сергей работает шеф-поваром восемь лет. На кастинг в шоу «Битва шефов» он принес филе из черноморской рыбы.