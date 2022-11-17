Крымский мост закроют из-за ремонта 19 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение по Крымскому мосту временно ограничат 19 ноября. Автомобили не смогут проехать в течение восьми часов. Проезд перекроют в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Крымский мост закроют для проезда в 04:00 19 ноября. Возобновить движение автомобилей планируют в 16:00.

Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией о работе Крымского моста. На месте перед подъездами к Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края будут дежурить сотрудники ДПС, они будут распределять потоки машин по альтернативным маршрутам.

Напомним, Крымский мост частично пострадал 8 октября из-за подрыва грузовика. В результате теракта загорелись семь топливных цистерн ж/д состава – это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Во время ЧП погибли четыре человека.

Специалисты уже произвели надвижку двух пострадавших пролетов. А в декабре на Крымском мосту планируют завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть – по ней в настоящее время открыто движение.