Чуть не убил за блатные номера. Приезжий стрелял в мужчину, который купил у знакомого «четверку» в Сочи

На период предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу. Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В дежурную часть отдела полиции Хостинского района Сочи поступило сообщение о том, что на улице Яна Фабрициуса произошел конфликт между мужчинами. Они долгое время перекидывались оскорблениями. Однако одному из них надоело выяснять отношения при помощь слов.

Мужчина вытащил травматический пистолет из кобуры и выстрелил несколько раз в своего обидчика. Пострадавший получил ранение обеих ног.

- Злоумышленник скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Полицейские составили ориентировку на транспортное средство и передали всем наружным нарядам полиции, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители нашли автомобиль на улице Центрального района Сочи. При этом машина была без государственных регистрационных знаков. Осмотрев автомобиль, эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук, предположительно оставленные подозреваемым.

Полицейским удалось установить личность стрелявшего. Им оказался 30-летний приезжий. Мужчину задержали оперативники на одной из улиц Хостинского района. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Кубань», мужчина вместе со своим приятелем приехали к потерпевшему. Стрелявший начал требовать вернуть ранее приобретенный автомобиль. Потерпевший купил «Жигули» у приятеля подозреваемого.

- Владелец машины отказался отдать транспортное средство, которое при регистрации получило государственный знак с тремя тройками, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тогда один из мужчин снял с отечественной легковушки блатные номера. Он выстрелил во владельца машины и скрылся на своем личном автомобиле.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. На период предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.