В Краснодаре врачи спасли ногу жительнице Купянска, пострадавшей во время минометного обстрела колонны беженцев

Хирурги провели ряд операций в течение трех недель Фото: кадр из видео

В Краснодаре спасли ногу пострадавшей во время минометного обстрела жительнице Купянска. Светлану Бойко уже выписали из краснодарского НИИ больницы им. Очаповского.

Горе обрушилось на семью женщины 29 сентября. Тогда Светлана потеряла двоих детей. Колонна беженцев, которая перебиралась на машинах в сторону ЛНР, попала под минометный обстрел ВСУ. Самой Светлане в те минуты ранило ногу.

Краснодарским врачам удалось спасти ей ногу. Женщину доставили в НИИ больницы им. Очаповского по просьбе председателя Совмина Харьковской области и бывшего мэр краевого центра Андрея Алексеенко.

Врачи провели несколько операций, чтобы восстановить работу ноги – на это ушло три недели.

- 10 сантиметров кости взамен раздробленной теперь выращивают заново. Впереди долгая и непростая реабилитация. Предстоит по сути заново учиться ходить. Как и находить в себе силы жить дальше, - пишет о женщине военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Находившись в больнице, Светлана продолжала заниматься творчеством. Не первый год женщина зарабатывает на росписи новогодних елочных игрушек.

После регенерации ноги Светлане Бойко предстоит непростой путь. Женщина снова будет учиться ходить.