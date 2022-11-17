Измученная Собчак извинилась за вымогательство 11 млн

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не так дано против Ксении Собчак завели уголовное дело за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Блондинка не комментировал происходящее до сегодняшнего дня. И вот, она наконец-то высказалась. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Собчак прокомментировала и уголовное дело, которое завели на ее сотрудников Кирилла Суханова, Ариана Романовского, Тамерлана Бигаева за вымогательство.

- Мои коллеги, молодые ребята. Они стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас парни в СИЗО. Им предъявлены серьезные обвинения, - написала телеведущая в соцсетях.

Знаменитая блондинка подчеркнула, что политического контекста в произошедшем нет.

- Знаю, что ребята искренне сожалеют о случившемся. Их судьбу решит суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение, - рассказала Собчак.

Также Ксения Анатольевна заявила, что сожалеет о случившемся.

- Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу. Приношу ему свои извинения, - резюмировала она.

Вся эта ситуация плохо сказалась на физическом и эмоциональном состоянии звезды. Она очень похудела после жуткого стресса и выглядит изможденной.

За последний месяц Ксения Собчак пережила обыск в собственном загородном особняке. Она бежала из России. На родине телеведущей пришлось оставить маму Людмилу Нарусову, сына Платона и мужа Константина Богомолова.