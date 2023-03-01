Брейк-дансеров из Сочи наказали за танцы у монумента Родина-мать на Мамаевом кургане

Мемориал - святыня для граждан страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд оштрафовал двоих танцоров из Сочи за акробатические номера и ругательства возле могильной плиты Героя Советского Союза Ивана Клименко на Мамаевом кургане в Волгограде. 30-летнего Артема Дьякова и 33-летнего Роберта Антоняна задержали, когда они устроили батлл у мемориала героям Сталинграда. 25-26 февраля в городе проходило Первенство по брейк-дансу.

- 24 февраля на двоих сочинцев поступило заявление от местных жителей. Они употребляли нецензурную лексику и исполняли танцы на памятном месте, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские составили протокол на гостей города по статье "Хулиганство" и направили материал в суд.

- В судебном заседании мужчины признали вину в совершении административного правонарушения. Суд назначил жителям Сочи административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей каждому, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Это решение, впрочем, они еще могут обжаловать.

Напомним, аналогичный случай произошел ровно два года назад. 20-летний волгоградец Кирилл Ежов ответил за танцы на Мамаевом кургане в полуголом виде - все ради ролика в соцсети. 24 февраля 2021 года в ГУ МВД по региону на парня завели уголовное дело. Тогда ему вменяли статью «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ежову дали штраф в 40 тысяч рублей.