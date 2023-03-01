Прогноз погоды в Краснодаре на март 2023: ждать ли жары или сибирских морозов

Жителям Кубани придется подождать возвращения теплой погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна пришла на Кубань еще зимой, во второй половине февраля. Столбики термометров в Краснодаре даже били рекорды: воздух прогревался до плюс 20 градусов.

Но ждать ли жары в марте? Синоптики дают осторожные прогнозы. Они убеждены, что тепло на Кубани ненадолго. Уже скоро в Краснодар придет похолодание. Конечно, сибирских морозов в регионе не будет. Но достать теплые вещи с антресоли местным жителям все же придется.

- Максимальная температура воздуха в первой половине месяца не превысит 15 градусов, – говорят метеорологи.

При этом прогноз погоды в Краснодаре на март 2023 обещает заморозки. Они ожидаются по ночам. Так 13 числа температура опустится до минусовых значений. При этом днем воздух прогреется до плюс 10 градусов.

- Температурные качели продолжатся весь месяц, – добавляют эксперты.

Прогноз погоды в Краснодаре на март 2023 обещает резкое потепление во второй половине месяца. Оно придется уже на 16-е число. Тогда воздух прогреется до 17 градусов.

- Такая погода продержится десять дней, – заключают специалисты.

Ожидается, что 27-го числа воздух прогреется до плюс 20 градусов. Этот день станет самым теплым в месяце. А затем на Кубани придут дожди. Они зарядят буквально на следующие сутки. И продлятся до конца месяца.

На фоне ливней средняя температура воздуха опустится до плюс 12 градусов. А ночные значения будут доходить до нуля.