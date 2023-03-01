Маски уже не в ходу. Как водители прячут номера на платных парковках в Краснодаре и какое наказание за это грозит

На платных парковках - автомобили со скрученными номерами. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На платных парковках в Краснодаре идет нешуточная борьба кто кого переиграет. Администрация, которая имеет право наложить штраф за неуплату парковки, или водители, которые не хотят платить за место, удобно устроив свою машину рядом с офисом. В городе 285 платных парковок, большая часть из них снабжена паркоматами. Но расстаться со своими кровными автовладельцы не спешат, придумывая новые способы уйти от штрафов за незаконную парковку.

Самый распространенный способ не платить – просто закрыть номер визиткой или белой бумагой. Во время и после пандемии коронавируса можно было увидеть медицинские маски. Бросил машину на неопределенное время – и пошел по своим делам. Но в этом году глава Краснодара Евгений Наумов поставил точку в этом вопросе – теперь с номеров можно снимать посторонние предметы и фиксировать нарушение. За парковку без оплаты будет выписан штраф в 3000 рублей.

Чтобы «не попасть на деньги», краснодарские владельцы легковушек с начала года начали массово снимать номера. Самая дорогая оплата в центре, ближе к улице Красной – 60 рублей за час. Чем дальше от главной магистрали города, тем ниже цена. Минимальная – 30 рублей.

- Я работаю в центре, целый день машина около офиса. Но платить мне накладно. В месяц – около 6000 тысяч, - говорит Алексей. - Понимаете, ипотека, кредиты, жена в декрете, семейный бюджет не резиновый.

Но пересесть на общественный транспорт, чтобы добираться до работы и сэкономить, Алексей не рассматривает.

- Очень неудобно, две пересадки. И машина мне бывает нужна в течение рабочего дня, - отмечает он.

Поэтому каждое утро водитель скручивает номера. Планирует купить панель на магнитах, чтобы не тратить время.

- Посмотрите, они сейчас у всех, - показывает он. – От дешевых до очень дорогих автомобилей.

Машины без номеров свободно стоят в ряд на Рашпилевской, Северной, Длинной и Октябрьской и даже на Главной городской площади у администрации. Хотя встречаются те, кто по старинке использует привычные бумажки, бонусные карты и маски, но их становится все меньше.

Валерий с женой приехал в магазин выбрать люстру. После покупки пошел к паркомату.

- Плачу, конечно, я не недолго был здесь, всего 80 рублей с меня возьмут, не хочу платить штраф, - говорит он. – Редко бываю в центре, поэтому для меня это не накладно.

Нарушения при парковке фиксируют на фото и видео, но бороться с теми, кто скручивает номера трудно – в городе не работает эвакуационная служба. Только она может очистить платные парковки от любителей убирать номера.

КАК ОПЛАТИТЬ ПАРКОВКУ В КРАСНОДАРЕ

Оплатить стоянку можно через паркоматы, при помощи сайта parkingkrd.ru и мобильного приложения «Городские парковки Краснодара».

КТО МОЖЕТ ПАРКОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

- Герои Труда Кубани

- Многодетные семьи

- Водители транспорта для обеспечения специальной связи

- Владельцы электро- и гибридных автомобилей.

СКОЛЬКО МОЖНО СТОЯТЬ БЕСПЛАТНО

Время бесплатной стоянки 15 минут.