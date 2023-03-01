«Дайте выплат, мы дома рожали!». Банду псевдоматерей, обманувших государство на 4,5 млн рублей, будут судить на Кубани

Судебный процесс начнется на днях

На скамью подсудимых в Краснодарском крае отправятся сразу шесть женщин от 24 до 64 лет. Всех их обвиняют по статье "Мошенничество с выплатами".

Дело в том, что они сколотили настоящую банду и поочередно обращались в органы ЗАГС, чтобы узаконить свои якобы домашние роды.

- В течение около четырех лет женщины сообщали сотрудникам регистрационного госучреждения ложные сведения о рождении детей в домашних условиях, после чего получали свидетельства о рождении. Одна из участниц преступной группы выступала в роли свидетеля и подтвердила недостоверную информацию, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После этого с документами на руках ушлые дамы обращались за получением маткапитала на несуществующих детей.

- Установлена причастность обвиняемых к пяти эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 4,5 млн. рублей, - уточнили правоохранители.

На время следствия пятеро из бандиток были отправлены под подписку о невыезде. И только одну из них - идейного вдохновителя преступной схемы - посадили под домашний арест.

Сейчас следствие завершено. На днях в Советском районном суде Краснодара начнется громкий процесс. Псевдоматерям грозит до 10 лет тюрьмы.