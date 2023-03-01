Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2023 10:45

«Дайте выплат, мы дома рожали!». Банду псевдоматерей, обманувших государство на 4,5 млн рублей, будут судить на Кубани

Шестерых псевдоматерей, обманувших государство домашними родами на 4,5 млн рублей, будут судить на Кубани
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Судебный процесс начнется на днях

Судебный процесс начнется на днях

На скамью подсудимых в Краснодарском крае отправятся сразу шесть женщин от 24 до 64 лет. Всех их обвиняют по статье "Мошенничество с выплатами".

Дело в том, что они сколотили настоящую банду и поочередно обращались в органы ЗАГС, чтобы узаконить свои якобы домашние роды.

- В течение около четырех лет женщины сообщали сотрудникам регистрационного госучреждения ложные сведения о рождении детей в домашних условиях, после чего получали свидетельства о рождении. Одна из участниц преступной группы выступала в роли свидетеля и подтвердила недостоверную информацию, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После этого с документами на руках ушлые дамы обращались за получением маткапитала на несуществующих детей.

- Установлена причастность обвиняемых к пяти эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 4,5 млн. рублей, - уточнили правоохранители.

На время следствия пятеро из бандиток были отправлены под подписку о невыезде. И только одну из них - идейного вдохновителя преступной схемы - посадили под домашний арест.

Сейчас следствие завершено. На днях в Советском районном суде Краснодара начнется громкий процесс. Псевдоматерям грозит до 10 лет тюрьмы.

ЧППроисшествия: ЧП