Главный герой картины Игорь Иволгин в исполнении Сергея Кемпо и полковник Мигачев, которого сыграл Евгений Миронов. Фото: кадр из фильма

В Краснодаре состоялся предпремьерный показ фильма «Нюрнберг». Картина посвящена событиям, развернувшимся в немецком городе Нюрнберг после окончания Второй мировой войны, где проходил военный трибунал, на котором судили военных преступников нацистского режима в Германии.

История воина

Действия картины «Нюрнберг» разворачиваются на фоне Мирового военного трибунала или Нюрнбергского процесса. Это крупнейший судебный процесс, на котором юридической оценке подверглись зверства верхушки фашистского режима, развязавшего самую кровавую войну в истории человечества — Вторую мировую. Все они понесли заслуженное наказание.

Основная сюжетная линия разворачивается вокруг капитана Игоря Иволгина. Ситуация типичная для многих советских людей. После войны оказалось, что возвращаться некуда — все родные погибли. Единственная зацепка — брат, пропавший без вести в начале войны.

Фото: НМГ Кинопрокат

Спустя несколько месяцев после окончания боевых действий он получает письма, которые его младший брат писал матери, погибшей в блокадном Ленинграде. Следы ведут в город Нюрнберг, где как раз начинается Международный военный трибунал.

Иволгина прикомандировали к делегации Советского Союза в качестве переводчика, участвовавшего в процессе.

Помимо служебных поручений он пытается найти своего брата, собирая по крупицам информацию. В этом ему помогает девушка Лена, которую Иволгин случайно встречает на концерте по случаю начала трибунала.

Угнанная из СССР студентка работала на немецких оборонных заводах. После окончания войны стала шпионкой в отряде сопротивления, стремившегося вернуть величие фашистской Германии.

Игорь Иволгин искал своего брата, а нашел любовь. Он и брата нашел, но гораздо позже.

Мировой трибунал

Картина снята по книге писателя, юриста, правоведа Александра Звягинцева «На веки вечные», написанной в 2011 году.

Фото: НМГ Кинопрокат

Исполнитель одной из главных ролей народный артист России Евгений Миронов обратился к краснодарским зрителям по видео и сказал, что в процессе работы над сценарием открылись некоторые исторические факты, с которыми ранее он знаком не был.

- Знаете, важно, чтобы фильм посмотрели, чтобы о нем рассказывали друзьям после просмотра, - в конце сказал актер. Добиться осуждения нацистских преступников — Геринга, Паулюса, Кейтеля, Йодля и других — оказалось не так просто, как могло показаться. Стратегия их адвокатов строилась на доводе, что Германия, напав на СССР, защищала себя от планируемой атаки Советского Союза.

Однако главному обвинителю от СССР Роману Руденко в исполнении Сергея Безрукова удалось доказать обратное и добиться справедливости. В частности, благодаря обнародованию свидетельств об атаке на Советский Союз, готовившейся еще в 1940 году.

Кроме того, во время процесса продемонстрировали свидетельства зверств фашистов, которые в том числе были запечатлены на пленке.

Тяжелые воспоминания

Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Владимир Андрейчев, которого пригласили на допремьерный показ фильма в Краснодарае, сказал, что историю переписывать ни в коем случае нельзя. Иначе можно потерять страну и историческую память.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ветеран Великой Отечественной войны также вспомнил, как более 80 лет назад на его глазах расстреляли комиссара Фомина.

Через несколько дней после окружения Брестской крепости, люди, находящиеся внутри нее, начали умирать от жажды. Тогда приняли решение вывести женщин, детей и тяжело раненых из окружения, чтобы спасти от жуткой смерти.

К группе людей подошел немецкий офицер и попросил коммунистов и комиссаров выйти из строя. Фомин вышел. Его тут же расстреляли.

- Прошло уже больше 80 лет, а мне продолжает сниться этот эпизод. Я просыпаюсь и думаю, какой честью, каким достоинством надо обладать, чтобы не дрогнуть перед лицом смерти. Я хочу, чтобы молодое поколение хоть чуточку было похоже на таких людей. И так же любило свою Родину, - с дрожью в голосе сказал Владимир Андрейчев.

Фото: пресс-служба КГИК

Генерал-лейтенант запаса, командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чеченской Республике Константин Пуликовский отметил, что этот фильм он будет долго держать в памяти и не раз к нему возвращаться.

- Фильм правдивый. По долгу службы я бывал во многих разрушенных городах. И разрушенный Нюрнберг, который предстает с экрана, похож на них. Война, какой она и была, - добавил Константин Пуликовский.

Он акцентировал внимание на том, что Советский Союз настаивал на проведении международного суда. И не зря. А для того, чтобы всему миру показать фашистских преступников и их злодеяния.

В прокат «Нюрнберг» выходит 2 марта. Его покажут во всех кинотеатрах Краснодара в ближайшие недели.