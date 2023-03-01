Передали для бойцов лично в руки. На Кубани ученики казачьей школы делают окопные свечи и обереги

Ребята помогают бойцам СВО. Фото: Кубанское казачье войско

Поддержка бойцов СВО на Кубани ширится. Даже в небольших станицах готовы оказать помощь передовой. В казачьей школе № 14 им. генерала Бабича в Кореновском районе, где учатся всего 260 детей, уже не первую неделю мастерят окопные свечи и ангелов Победы.

- Мы активно помогаем нашим военным. Собирали сухпайки, лекарства. Ко всем мероприятиям присоединяются не только дети, но и родители с педагогами, - рассказали в учебном учреждении.

Добрые письма поддерживают бойцов. Фото: школа № 14 станицы Журавской

Более 100 блиндажных свечей своими руками изготовили ученики. В школу приносят жестяные банки, картон и парафин. После уроков дети не бегут домой – они знают, что их помощь бесценна. Свеча обогреет солдата в окопе, поможет приготовить чай и ужин.

- Часть наших изделий мы передали лично в руки бойцам нашей станицы, которые приезжали в отпуск. Новую партию свечей отвезут за «ленточку» в скором времени, - отметили в школе.

Обереги в виде ангелов. Фото: школа № 14 станицы Журавской

Кроме этого, ребята приготовили бойцам трогательные подарки. Сначала написали письма, а потом вложили туда белоснежных ангелов из ткани, сделанных своими руками. Дети верят, что эти обереги спасут военных и помогут вернуться домой к своим семьям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцу спасают зрение. В Краснодаре помогают офицеру с осколком мины в глазу

Зрение бойца, подорвавшегося на растяжке в зоне СВО, спасают в Краснодаре (подробнее)