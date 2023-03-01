Российская Олимпийская чемпионка Елена Веснина показала интригующе округлившиеся формы

Елена Веснина. Фото: Личный архив

37-летняя теннисистка Елена Веснина опубликовала интригующее видео в длинном балахоне. Прозрачный наряд едва прикрывает округлившиеся формы спортсменки.

- Счастье греет изнутри. Я буду дважды мама, - подписала видео Елена, а вторую фразу - по-английски.

К слову, также загадочно в 2018 году чемпионка Олимпийских игр 2016 года возвещала своих поклонников о первой беременности. Тогда у теннисистки родилась дочка.

Елена души не чает в малышке и даже на какое-то время порвала со спортом. Но вновь вернулась в большой теннис перед Олимпиадой в Китае. Елена ехала в Пхенчхан за "золотом", но в итоге завоевала лишь серебряную медаль. Тогда в 2021 году она не скрывала своего разочарования.

Однако вскоре снова погрузилась в воспитание дочери и в семью.

Под видео на странице теннисистки уже образовалась очередь из поздравлений. Отметились многие известные спортсмены.

- Вау! - написала свою реакцию на новость коллега по цеху Весниной Мария Кириленко и остальные.

Напомним, в 2015 году Елена стала женой бизнесмена Павла Табунцова, который ранее занимался волейболом. Сейчас вместе с супругом они живут в Москве, а в родной для Весниной Сочи приезжают только отдыхать.